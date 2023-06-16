黃云歆遭挖8年前「曾感謝許傑輝」！性騷後合照遭酸　本人回應了

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不過對比黃云歆日前發出的爆料文，指出許傑輝性騷擾時間是在2013年，但是感謝許傑輝的文章卻發布在2015年，此舉引發網友質疑「性騷造成對方不舒服完全是不對的行為，但我不明白，如果厭惡許傑輝這個人的行為為何還要發文，炫耀許傑輝帶宋芸樺來看你的舞台劇，讚許他重情重義？」
對此，黃云歆也正面回應此事，表示《臺灣舞孃》結束後，自己跟許傑輝並沒有撕破臉，許傑輝還是真的會關心大家，請大家吃飯，《臺灣舞孃》團員其實很團結，因為許傑輝真的很會塑造向心力，所以團員間大家確實感情很好」。
黃云歆說「後來許自己花錢買票，帶了宋芸樺來看我主演的舞台劇，當時電影未上映，還沒有人知道宋芸樺是誰，許傑輝是該部電影表演指導，所以他向我介紹芸樺是新的電影女主角，快要上映了，要多多支持芸樺跟《我的少女時代》。對於親自買票帶新電影女主角來看一個無名小足的舞台劇演出，確實是感恩的」因此電影上映時，她也同樣花錢入場支持，感謝來看她舞台劇的宋芸樺，那時誰也不知道電影後來會爆紅，所以沒有蹭不蹭的問題。
黃云歆也感慨的說「我是夠堅強，有辦法這樣回答你，其實我可以不回，但我覺得必須讓你知道，換成其他女生，被你這樣咄咄逼人的質疑，無疑就是二度傷害，也是我這十年不敢說出口的原因之一。很多性騷案不敢吭聲，就是怕遇到你這種人」。
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