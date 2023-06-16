滯留鋒籠罩天空！補班日防劇烈天氣 端午連假「2地區」炎熱如夏
今、明（16、17日）兩天「滯留鋒」北返經台灣上空至北部海面，搭配「西南季風」，將帶來明顯降雨，氣象專家吳德榮提醒各地皆應慎防「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）及局部豪雨發生。端午連假中南部有局部陣雨或雷雨；東部、北部天氣相對穩定，炙熱如夏、午後有局部短暫雷陣雨的機率。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據中央氣象局指出，受到滯留鋒面影響，雨勢從南到北逐漸擴展，今（16）日由於鋒面位置更偏北台灣，南部地區降雨明顯趨緩，不過受到西南風影響，迎風面的中南部還是會有雨勢，但降雨量會逐漸減少，北台灣則是從16日白天就有明顯降雨，易有短延時強降雨，以及局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風。
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今、明（16、17日）兩天受到「滯留鋒」影響，各地要慎防劇烈天氣發生。今日各地區平地氣溫，北部23至30度，中部23至32度，南部22至33度，東部23至30度。
下週日、一（18、19日）「滯留鋒」在長江流域至北部海面一帶徘徊，台灣受「西南季風」影響，迎風面中南部不穩定，有局部陣雨或雷雨，白天發展較強，仍有小範圍「劇烈天氣」及局部豪雨發生的機率，應持續注意；背風面相對穩定，炎熱如夏（高溫達35度以上），午後山區偶有局部短暫陣雨的機率。
下週二至「端午連假」（20至25日）「太平洋高壓」偏弱，「西南季風」偏強，仍是5、6月「梅雨季」多雨的型態之一；迎風面中南部不穩定，有局部陣雨或雷雨，午後發展較強；背風面北部、東半部相對穩定，炎熱如夏、午後有局部短暫雷陣雨的機率。