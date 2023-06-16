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3Ｑ哥遭指控性騷擾道歉！女志工2點打臉：我知道陳柏惟防護罩很厚

▲前立委陳柏惟15日遭到女志工指控言語性騷擾，陳柏惟坦承確有此事、鞠躬道歉，並表示自己言詞拿捏不恰當，沒資格當候選人，而昨天深夜女志工也以臉書再度發文反擊，直言「我知道陳柏惟有很厚的防護罩。」（圖／翻攝陳柏惟臉書，2023.06.15）
▲前立委陳柏惟15日遭到女志工指控言語性騷擾，陳柏惟坦承確有此事、鞠躬道歉，並表示自己言詞拿捏不恰當，沒資格當候選人，而昨天深夜女志工也以臉書再度發文反擊，直言「我知道陳柏惟有很厚的防護罩。」（圖／翻攝陳柏惟臉書，2023.06.15）

記者孫唯容／綜合報導

前立委陳柏惟15日遭到女志工指控言語性騷擾，陳柏惟坦承確有此事、鞠躬道歉，並表示自己言詞拿捏不恰當，沒資格當候選人，而昨天深夜女志工也以臉書再度發文反擊，直言「我知道陳柏惟有很厚的防護罩。」

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陳柏惟遭指控多次性騷擾女志工，包括蹭臉、性暗示、還要女志工當自己的代理孕母；對此，陳柏惟15日晚間在粉專貼出道歉文，表示兩人於2019年選舉時認識，女志工後來擔任他的球隊行政工作，卻在職場被性騷擾，他們決定開除該名球員，「幫她解決性騷擾的困境後，我當然不可能願意成為對她性騷擾的加害者。但是造成對方不舒服，的確是我該負起的責任。」

陳柏惟也坦言「無論我是否有這樣的動機，造成不舒服是事實。在這件事情上，我傷害支持者對我的期待與信任，我認為連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人。」

▲（圖／翻攝女志工臉書）
▲女志工公布當時公司內部召開性騷擾評議委員會的公文，職場地點位於彰化市。（圖／翻攝女志工臉書）
女志工也在深夜發文駁斥陳柏惟聲明中2點不實之處，她表示，首先，聲明中「該職場是在我的選區」，但職場地點位於彰化市，「如果對於一個立法委員來說，全台灣都是他的選區，那我必須說，他可能沒有說錯」。

第二，影片中的「我要求那個隊員馬上離開球隊」，在壘球隊發生這件事的當下，我自己退隊，而那人還待在球隊裡，擔任隊長兼教練等指導角色，退隊後隔了好一段時間，我從旁聽說該名男子因為跟另一位球隊行政有感情、金錢上的糾紛，因此被迫退隊了，並不是因為我的事。

女志工表示，對於質疑性騷於否也要考量到當時雙方的友好程度的人，自己只有一句話想說「騙得了你的人，都是你能夠信任的人。」希望大家的偶像、信任的所有人，人設永遠不會翻車。

女志工也指出，「我知道陳柏惟有很厚的防護罩，我能夠理解前路漫長，人設不能崩盤，但我只是個普通人，自始至終沒有要求對方需要給我什麼回應，甚至道歉，我只是想把我所發生的事情、事情的真相是什麼？陳述出來，警惕大家。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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