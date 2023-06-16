3Ｑ哥遭指控性騷擾道歉！女志工2點打臉：我知道陳柏惟防護罩很厚

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陳柏惟也坦言「無論我是否有這樣的動機，造成不舒服是事實。在這件事情上，我傷害支持者對我的期待與信任，我認為連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人。」
女志工也在深夜發文駁斥陳柏惟聲明中2點不實之處，她表示，首先，聲明中「該職場是在我的選區」，但職場地點位於彰化市，「如果對於一個立法委員來說，全台灣都是他的選區，那我必須說，他可能沒有說錯」。
第二，影片中的「我要求那個隊員馬上離開球隊」，在壘球隊發生這件事的當下，我自己退隊，而那人還待在球隊裡，擔任隊長兼教練等指導角色，退隊後隔了好一段時間，我從旁聽說該名男子因為跟另一位球隊行政有感情、金錢上的糾紛，因此被迫退隊了，並不是因為我的事。
女志工表示，對於質疑性騷於否也要考量到當時雙方的友好程度的人，自己只有一句話想說「騙得了你的人，都是你能夠信任的人。」希望大家的偶像、信任的所有人，人設永遠不會翻車。
女志工也指出，「我知道陳柏惟有很厚的防護罩，我能夠理解前路漫長，人設不能崩盤，但我只是個普通人，自始至終沒有要求對方需要給我什麼回應，甚至道歉，我只是想把我所發生的事情、事情的真相是什麼？陳述出來，警惕大家。」
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