澳洲收緊政策！投資移民不再容易　中國百萬富翁陷困境

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2018年，王保羅（Paul Wang）離開在北京的家，前往澳洲開始新生活，投資100 萬澳元在食品加工業，希望透過投資簽證獲得永久居留權；然而，5年過去了，這個三口之家的移民夢仍然擱置，處理時間過長，導致他們陷入困境：「我們沒想到會花這麼長時間，生活變得一團糟，根本無法提前計劃所有的不確定性。」
報導指出，澳洲在2012年推出商業創新和投資計劃（BIIP）時，原意是希望富有的企業主、投資者能推動澳洲經濟發展，但3月發布的審查報告發現，BIIP移民對經濟的貢獻低於澳洲人的平均水平，儘管這群人很富有，但他們往往年齡較大，而且通過被動投資的報酬也較低。類似的投資簽證計劃已在加拿大、英國和新加坡被取消，因為政府認為它們不會創造就業機會，還會成為有心人士存放投機資金的一種手段。
由於不確定性太高，已經有不少BIIP申請人正在縮減投資規模、出售澳洲的房產，王保羅已決定明年就帶妻女搬到美國，去年就放棄為工廠購買更多土地的計劃：「我知道很多人不會同情我們，但我們確實沒有得到公平對待。」
不過也不是所有排隊等著拿簽證的人，都能做到及時止損，在墨爾本經營家具店的中國籍投資者譚（Tan，姓氏）無奈的表示，自己等簽證過關已經等了將近3年，即使虧本經營，也無法輕易關門大吉，只能咬牙繼續前進。