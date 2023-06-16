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澳洲收緊政策！投資移民不再容易　中國百萬富翁陷困境

▲澳洲近年開始審視投資移民的政策，是否真的對澳洲經濟有幫助。（示意圖／取自unsplash）
▲澳洲近年開始審視投資移民的政策，是否真的對澳洲經濟有幫助。（示意圖／取自unsplash）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國近年越來越多高資產人士出走他國，部分原因是為了躲避北京日益嚴格的監控與管制，不過隨著移民數量大增，陸續有國家調整簽證等相關措施，比如澳洲的黃金簽證計畫擱置已數年，有2018年就移居當地的中國百萬富翁直言，不確定性迫使他尋找下一個目標，預計明年會舉家前往美國。

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綜合《路透社》等外媒報導，澳洲內政部長奧尼爾（Clare O’Neil）去年9月曾表示，重大投資者簽證計劃已經成為澳洲移民系統中的一個問題，可獲迅速入籍的「黃金簽證」計劃可能會被取消，因為大多數澳洲人都會對這種簽證類別非常反感，而且對國家的實際好處也不大。

2018年，王保羅（Paul Wang）離開在北京的家，前往澳洲開始新生活，投資100 萬澳元在食品加工業，希望透過投資簽證獲得永久居留權；然而，5年過去了，這個三口之家的移民夢仍然擱置，處理時間過長，導致他們陷入困境：「我們沒想到會花這麼長時間，生活變得一團糟，根本無法提前計劃所有的不確定性。」

報導指出，澳洲在2012年推出商業創新和投資計劃（BIIP）時，原意是希望富有的企業主、投資者能推動澳洲經濟發展，但3月發布的審查報告發現，BIIP移民對經濟的貢獻低於澳洲人的平均水平，儘管這群人很富有，但他們往往年齡較大，而且通過被動投資的報酬也較低。類似的投資簽證計劃已在加拿大、英國和新加坡被取消，因為政府認為它們不會創造就業機會，還會成為有心人士存放投機資金的一種手段。

由於不確定性太高，已經有不少BIIP申請人正在縮減投資規模、出售澳洲的房產，王保羅已決定明年就帶妻女搬到美國，去年就放棄為工廠購買更多土地的計劃：「我知道很多人不會同情我們，但我們確實沒有得到公平對待。」

不過也不是所有排隊等著拿簽證的人，都能做到及時止損，在墨爾本經營家具店的中國籍投資者譚（Tan，姓氏）無奈的表示，自己等簽證過關已經等了將近3年，即使虧本經營，也無法輕易關門大吉，只能咬牙繼續前進。

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