民進黨性騷連環爆！台灣民意基金會民調：34%滿意賴清德處理表現

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台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這項發現傳達了兩個微妙的訊息：第一，到目前為止，全國選民只有三成 五滿意賴清德處理民進黨性騷擾案的表現，顯示社會對賴清德有更高的期望， 民進黨還有很大的進步空間；第二，儘管只有三成五滿意，但滿意者還是略多於不滿意者，這意味台灣社會暫時勉強接受賴清德處理民進黨一連串性騷擾案 的表現，他初步險險地渡過驚濤駭浪。但危機還沒過去，後續如何妥善處理相關問題，領導黨安度難關，正考驗賴清德的危機處理能力。
游盈隆指出，從年齡層看，55歲以上選民，多數滿意賴清德處理性騷擾案的表 現，但55歲以下是一半滿意，另一半不滿意，看法嚴重分歧。值得 注意的是，44歲以下選民，不表態的人居多。具體地講，20至24歲選民中有四成， 25至34歲選民中高達四成八，35至44 歲選民也有三成五，這暗示年輕選民可能是一個不定時炸彈，如果民進黨後續處理不當。從6都16縣市角度看，對賴清德處理性騷擾案表現，除台北市明顯 多數不滿意外，其他5都16縣市大體上呈現滿意者略多於不滿意者，惟各地不表態比例相當高，值得留意。
游盈隆分析指出，5月底以來民進黨出現一連串性騷擾案，幾乎是猛爆性層級， 嚴重模糊民進黨核心價值，重創民進黨形象，形成一個類似學倫案的重大危機，賴清德選擇正面迎戰，第一時間定調「絕對不需要以大局為重」，擺明黨要和受害人站在同一邊，並推出多項政策與制度改革，明快果斷處理，得以暫時穩住陣腳，不像去年蔡英文學倫案的處理不當讓火越稍越大，終至一發 不可收拾，將大好地方執政版圖拱手讓人。然而，就算賴清德這次第一時間處置得宜，也只贏得全國選民中三成五的肯定，距離過半數還有遙遠的距離。諸多跡象顯示，性騷擾案火還在燒，危機還沒過去，仍須審慎因應
本次民調訪問期間是 2023 年 6 月12至13日兩天；對象是以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼 隨機方式抽樣；有效樣本1080人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負2.98個百 分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權， 以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基 金會(TPOF)。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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