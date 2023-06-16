哭訴被許傑輝摸胸！網友質疑「蹭熱度」 短今：我竟然在檢討自己
中信兄弟啦啦隊「PS女孩」短今揭露2013年被當時的舞台劇導演許傑輝言語性騷擾，對方甚至伸手摸她胸部，提及往事一度泣不成聲，有網友質疑短今相隔多年才爆出此事，認為是她和經紀公司刻意操作，對此，短今本人正面回應。
記者楊穎軒／綜合報導
一名網友對短今揭發許傑輝性騷擾感到不以為然，傳私訊批判「只能說台灣公眾人物蹭熱度增加知名度、網路聲量真的很瞎」，質問短今當時處理的方式很多，如報警、提告或當下喝斥等，為何拖10年才自爆，要短今不要用年輕當藉口，「當年不處理現在跳出來的目的是？我想只有妳跟妳經紀公司知道吧？」
短今看到訊息後轉發到IG限時動態，親自回覆：「我氣自己當年不懂得保護自己，隱忍了十幾年，連我爸媽都不知道我經歷了這樣的事情，明明是受害者，我卻在檢討我自己...」她說現在出面發聲，是不希望其他女孩像自己一樣被伸狼爪，短今趁此呼籲「只要不舒服，就要勇敢拒絕」，最後說：「我很好，謝謝大家的關心。」
※【NOWnews 今日新聞
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