打球受傷竟感染超級細菌　醫：抗藥性細菌已進入社區

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抗藥細菌怎麼來的？為什麼會出現超級細菌？台灣感染症醫學會理事長王復德指出，四大面向問題加速養出抗藥性細菌，並非單靠哪一方就能解決問題，但大眾必須要有相關認知。
- 民眾端：沒有依照醫囑使用，例如，認為病狀好轉自行停藥、拿別人的藥來吃。
- 醫療端：抗生素未合理使用、感染管制未能落實
- 產業端：研發速度趕不上細菌突變
- 政府端：政策不利抗生素取得、給付不利醫院充實感染專業人力
超級細菌是什麼？全球公認6大抗藥菌恐無藥可用不只醫院加護病房，如前述男童，就是在社區當中感染。邱政洵教授指出，若放任細菌抗藥性的盛行率持續惡化，估計到西元2050年，台灣將有超過3.3萬人因此喪命，是肺癌死亡人數的3倍以上。
全球公認的6大恐面臨無藥可用的抗藥菌，取其英文字首合稱為「ESKAPE」：
- 金黄色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）
- 克雷伯氏肺炎菌（Klebsiella pneumoniae）
- 綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）
- 屎腸球菌（Enterococcus faecium）
- 鮑氏不動桿菌（Acinetobacter baumannii)
- 腸內菌屬（Enterobacter species)
檢討藥價、給予獎勵 保障抗生素有藥可用要如何才能幫助持續增溫的抗藥性公衛危機降溫？聯合國呼籲各國增加創新且可負擔的抗生素藥物投資，以確保對抗超級細菌的強效武器佈署到位。台灣美國商會日前發表《2023台灣白皮書》也提到，除了國際抗生素供應不足，國內部分藥品價格過低、藥業無法持續供藥甚至退出市場，也可能是導致缺藥危機的原因，因此建議政府獎勵抗生素引進、研發、創新，健保給付規則應予以適度獎勵，同時檢討藥價政策及保障現有抗生素，協力對抗超級細菌。
台灣感染管制學會理事長陳宜君進一步指出，抗藥性問題持續惡化，未來包括化療、幹細胞移植治療等預後都可能受到衝擊。
抗藥菌之戰像變化多 裝備種類齊全才能對症治療王復德理事長表示，急性感染的治療是一場時間之戰，強調快速對症，但是臨床現況常常是病人已躺在病房，醫師知道有對症的新藥，但礙於藥證審核與健保給付速度而無法使用，例如懷孕、肝腎過敏者用藥限制多，但國內無新藥用，只好處方效果可能相對較低且藥價相對低的老藥或替代藥物。而為了扼殺病菌，醫師不得不加重老藥或替代藥物的劑量，長期也可能導致劣幣驅逐良幣、抗藥性加劇、醫藥支出加重的惡性循環。
期盼政府相關單位多加重視，加速抗生素新藥引進且以合理價格納健保，讓感染專科醫師有更多種類的抗生素選項，可針對病人個別情況予以對應的治療。
另在人力部分，兩大學會共同提出「抗微生物製劑管理及感染管制品質提升計畫」，除了針對高度管制性抗微生物製劑的病人，進行完整的個人化感染管理，將評估專業依據嚴重感染症照護評估納入健保支付項目。同時獎勵醫療院所除了在人力結構面上符合評鑑標準，也能訂定管理規劃與內部獎勵制度，留住人才。
若能落實抗生素管理、精準診斷治療、感染管控，就能提升醫療品質，保證病人安全並降低醫療成本，根據統計資料顯示，依研究預期可撙節19.8億元抗微生物製劑藥物費用支出，
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58234
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