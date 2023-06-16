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打球受傷竟感染超級細菌　醫：抗藥性細菌已進入社區

打球受傷竟感染超級細菌　醫：抗藥性細菌已進入社區
打球受傷竟感染超級細菌　醫：抗藥性細菌已進入社區

健康醫療網

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】12歲男童與朋友打球碰撞受傷，後竟連續發燒四天，且右臀部疼痛不已，出現胸痛、咳嗽、腹脹與腹部疼痛，就醫檢查發現感染多重抗藥性金黃色葡萄球菌，此菌不僅造成男童肺栓塞，還合併化膿性髖關節膿腫，經過長達一個月的藥物治療及手術治療，才得以出院回家，還需後續門診治療及復健。收治該案的林口長庚醫院兒童感染科邱政洵教授指出，金黃色葡萄球菌是全球公認的六大抗藥菌其中一種，也被稱為超級細菌，即將面臨無藥可醫，亟需被重視。

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抗藥細菌怎麼來的？

為什麼會出現超級細菌？台灣感染症醫學會理事長王復德指出，四大面向問題加速養出抗藥性細菌，並非單靠哪一方就能解決問題，但大眾必須要有相關認知。

  • 民眾端：沒有依照醫囑使用，例如，認為病狀好轉自行停藥、拿別人的藥來吃。
  • 醫療端：抗生素未合理使用、感染管制未能落實
  • 產業端：研發速度趕不上細菌突變
  • 政府端：政策不利抗生素取得、給付不利醫院充實感染專業人力
國際研究顯示，疫情期間部分抗藥性細菌暴增約2倍，而國內監視報告顯示，加護病房檢出的抗藥性細菌也升高，推測與抗生素新藥補給不足、替代藥物效果未達預期有關。

超級細菌是什麼？全球公認6大抗藥菌恐無藥可用

不只醫院加護病房，如前述男童，就是在社區當中感染。邱政洵教授指出，若放任細菌抗藥性的盛行率持續惡化，估計到西元2050年，台灣將有超過3.3萬人因此喪命，是肺癌死亡人數的3倍以上。

全球公認的6大恐面臨無藥可用的抗藥菌，取其英文字首合稱為「ESKAPE」：

  • 金黄色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）
  • 克雷伯氏肺炎菌（Klebsiella pneumoniae）
  • 綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）
  • 屎腸球菌（Enterococcus faecium）
  • 鮑氏不動桿菌（Acinetobacter baumannii)
  • 腸內菌屬（Enterobacter species)
六大細菌
六大細菌

檢討藥價、給予獎勵　保障抗生素有藥可用

要如何才能幫助持續增溫的抗藥性公衛危機降溫？聯合國呼籲各國增加創新且可負擔的抗生素藥物投資，以確保對抗超級細菌的強效武器佈署到位。台灣美國商會日前發表《2023台灣白皮書》也提到，除了國際抗生素供應不足，國內部分藥品價格過低、藥業無法持續供藥甚至退出市場，也可能是導致缺藥危機的原因，因此建議政府獎勵抗生素引進、研發、創新，健保給付規則應予以適度獎勵，同時檢討藥價政策及保障現有抗生素，協力對抗超級細菌。

台灣感染管制學會理事長陳宜君進一步指出，抗藥性問題持續惡化，未來包括化療、幹細胞移植治療等預後都可能受到衝擊。

抗藥菌之戰像變化多　裝備種類齊全才能對症治療

王復德理事長表示，急性感染的治療是一場時間之戰，強調快速對症，但是臨床現況常常是病人已躺在病房，醫師知道有對症的新藥，但礙於藥證審核與健保給付速度而無法使用，例如懷孕、肝腎過敏者用藥限制多，但國內無新藥用，只好處方效果可能相對較低且藥價相對低的老藥或替代藥物。而為了扼殺病菌，醫師不得不加重老藥或替代藥物的劑量，長期也可能導致劣幣驅逐良幣、抗藥性加劇、醫藥支出加重的惡性循環。

期盼政府相關單位多加重視，加速抗生素新藥引進且以合理價格納健保，讓感染專科醫師有更多種類的抗生素選項，可針對病人個別情況予以對應的治療。

另在人力部分，兩大學會共同提出「抗微生物製劑管理及感染管制品質提升計畫」，除了針對高度管制性抗微生物製劑的病人，進行完整的個人化感染管理，將評估專業依據嚴重感染症照護評估納入健保支付項目。同時獎勵醫療院所除了在人力結構面上符合評鑑標準，也能訂定管理規劃與內部獎勵制度，留住人才。

若能落實抗生素管理、精準診斷治療、感染管控，就能提升醫療品質，保證病人安全並降低醫療成本，根據統計資料顯示，依研究預期可撙節19.8億元抗微生物製劑藥物費用支出，



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58234

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