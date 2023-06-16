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漏尿異味纏身怕出門　雷射治療讓尿騷味不再糾結

漏尿異味纏身怕出門　雷射治療讓尿騷味不再糾結
漏尿異味纏身怕出門　雷射治療讓尿騷味不再糾結

健康醫療網

【健康醫療網／記者林怡亭報導】「孩子們常常邀約家族旅遊，但一想到出門就要找廁所或不敢喝水，只能婉拒出遊，頻尿與漏尿問題讓我日漸自卑起來。」65歲的張媽媽（化名）無奈說到，尤其現在天氣日漸炎熱，漏尿的異味讓人更加煩憂，在人際社交也飽受影響下，才鼓起勇氣看診。

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婦產科診所院長郭安妮醫師表示，個案因年齡老化，陰道的膠原蛋白快速流失，導致肌肉韌帶也跟著鬆弛，加上拖延許久才就醫，已達中度性尿失禁問題，使用陰道雷射並搭配電磁機治療，經三個月療程完成後，張媽媽重返自信，再也不怕踏出家門！

50歲以上婦女易尿失禁　應鼓勵積極求醫

郭安妮醫師說明，尿失禁的定義為下泌尿道功能障礙，簡單來說就是無法經意識控制而漏尿，臨床發現，許多年齡超過50歲以上的婦女都有過應力性尿失禁困擾。嚴重影響了的生活品質和心理健康，尷尬羞愧的感覺更使長輩不敢主動尋求幫助，導致症狀加劇並影響日常活動。

尿失禁區分很多種，除了應力性尿失禁，還包括急迫性、溢滿性及暫時性，如有同時存在兩種或兩種以上症狀則為混合型尿失禁，一般輕度尿失禁患者，建議先練習凱格爾運動，若不見改善或是症狀為中度以上，則可考慮陰道雷射或尿道中段懸吊術。

「尿騷味」不再糾結！　陰道雷射治療為長輩帶來新選擇

郭安妮醫師說明，陰道雷射更適合輕重度應力性尿失禁患者，過程中不需麻醉，術後也不用住院，是目前替代傳統尿道中段懸吊術治療方式之一，加上不像傳統尿道中段懸吊術需置入人工網膜吊帶，大幅降低人體對異物的排斥感所造成的副作用。

郭安妮醫師補充，陰道雷射是用雷射去刺激陰道組織，使膠原蛋白再重新增生，所以只會產生微小傷口，一般建議七天內不要有性行為，其他正常的生活作息與運動都不會有問題！

尿失禁非年長者專利！　年輕化現象擴大

郭安妮醫師提醒，在台灣地區尿失禁症狀影響30%至35%的成年女性，在臨床經驗上，尿失禁有年輕化趨勢，尿失禁並不只是老年人的問題，不正確的生活習慣、肌肉鬆弛、慢性咳嗽、懷孕和分娩、手術或創傷等因素都可能導致尿失禁的發生。

其中應力性尿失禁是一種很容易改善的婦科疾病，患者只要積極尋求治療，都能提升生活品質，重建自信和社交能力，擁有乾爽自在的生活。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58221

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