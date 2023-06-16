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人人都不只一雙涼鞋、夾腳拖、拖鞋，不只是行走快速方便，有時候甚至是一種時尚的風潮，就怕民眾濫用這樣的方便性，穿著簡便的鞋子去登山、健走、打球、趕公車，在這過程中一不小心就受傷了。
當鞋子的包覆性減少，可能受傷的機會也會隨之提高，聯新國際醫院擔任運動醫學科主任、運動醫學中心主任林頌凱提醒：「夾腳拖、拖鞋看似舒適，若穿錯時機時是有許多看不見的危害。」常見可能造成以下影響：
- 使腳部皮膚過快老化
- 傷害腳部肌腱、腳骨、膝關節
- 造成腰部不適、內八字
- 引起腳後跟疼痛
- 腳部更容易受到外傷
免綁鞋帶卻容易讓人重心不穩
許多人愛穿拖鞋、夾腳拖，就是因為不用綁鞋帶很方便，但臺北醫學大學附設醫院復健科蕭可倚主治醫師提醒：「當足跟沒有用鞋帶綁住，讓人在行走時容易重心不穩，同時也會改變行走步態跟足跟的受力面，同時身體的重心會不自覺前傾，長期下來一路從腳踝、膝蓋、肌腱、脊椎都會受到影響。」
在選擇涼鞋、拖鞋時不妨可以多考慮「包覆性」及「材質」，林頌凱指出像是洞洞鞋材質為泡棉有彈性、相對包覆性較高，有些母子鱷魚拖鞋因設計貼合足弓、材質特殊，許多跑者拿來跑步，有些屬於特殊的鞋子設計有機會避免受傷。
最常見民眾都穿幾百塊便宜一般的拖鞋、涼鞋就到處走，林頌凱坦言：「當鞋子包覆性變差時，受傷機會也會變高，有些女性穿涼鞋、拖鞋也會穿鞋根很高，一旦超過 2-3 公分會影響腳踝穩定度。」
四族群穿涼鞋需小心造成受傷
想要避免受傷除了考量鞋子本身外，也得顧慮本身個人狀況，以下常見族群較容易因穿拖鞋、涼鞋出現受傷等問題：
- 體重過重者
- 腳踝、關節曾受傷過
- 糖尿病患者
- 年長者
謹記做什麼事情就穿相對應的鞋子，醫師不建議穿夾腳拖走路的時間最好不要超過 1 小時，尤其不要穿著拖鞋進行運動，舉凡跑步、打球、踢球、跑樓梯都要避免。另外，選擇鞋子時也有眉角，蕭可倚建議：「除了建議包覆性高之外，讓自己腳趾前方多留些空間，讓腳掌才有好的施力範圍，同時選擇多有足弓支撐的鞋子，再來拖鞋內也可以穿個襪子保護腳。」
一定多留意各項可能被忽略的細節，才不會在最愛的夏天之中，因為穿著了夾腳拖或拖鞋導致腳部的受傷，在方便與美觀的同時，也不要忘了選一個合適對身體好的鞋子。
文、王芊淩／圖、巫郡俊
諮詢專家：聯新國際醫院擔任運動醫學科主任、運動醫學中心主任林頌凱
諮詢專家：台北醫學大學附設醫院復健科專任主治醫師蕭可倚
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 夾腳拖、拖鞋穿錯時機危害多！這四族群受傷風險最高