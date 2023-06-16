台版#MeToo運動風暴延燒！朱學恒、王丹今列被告偵辦
台灣「＃Metoo」運動風暴延燒各界，名嘴朱學恒、中國民運人士王丹遭控性騷擾、性侵未遂。對此，台北市地檢署今（16）日指出，這兩案目前為分為「他字案」偵辦中，涉案罪名分別為《刑法》妨害性自主罪、《性騷擾防治法》。
記者孫唯容／綜合報導
台灣「＃Metoo」運動延燒，政壇、社運、藝文圈接連爆出性騷擾風波；據了解，王丹日前遭指控，在美國紐約某飯店涉嫌強吻、性侵，該名李姓受害者表示，王丹便趁著助理外出時，把他推到床上強吻，並試圖解開自己的衣褲，直到他表示剛動完手術才停手；不過，面對李姓受害者的控訴，王丹否認並暗示有「政治操作」，因此拒絕道歉，李姓受害者也已前往台北地檢署提告，成為台灣「＃Metoo」首起提告案件。
朱學恒被國民黨台北市議員鍾沛君指控，在餐會上對她強吻2次，還笑稱「反正你也不會記得」，事後搭Uber揚長而去；對此，朱學恒承認做錯事，但堅稱自己喝醉完全不記得，事發後，朱學恒選擇主動告發自己。
台北地檢署表示，目前王、朱兩人均被列為報告，並分為他字案偵辦，後續則交由不同檢察官偵辦，而涉案罪名分別為《刑法》妨害性自主罪、《性騷擾防治法》。
※【NOWnews 今日新聞
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