磨牙、咬冰塊原因不單純？早檢查看這幾科，防牙齒、顳顎關節受傷！

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洪牧仁院長表示，絕大部分的磨牙習慣都是從心理壓力所引起，腦神經第五對掌管上下顎動作的三叉神經，在出現緊張、焦慮、不安、躁鬱等心理壓力的時候，就會直覺地、直接反應地有所反應或有所動作，也就是咬，就會期待咬住什麼緩解情緒，其他也例如咬冰塊、想咬些有嚼勁的東西，像是珍珠奶茶、口香糖等，甚至據研究抽菸習慣也有一部份的原因是出自於想咬東西，也就是「口腔期不滿足」，也正如所謂的「咬牙切齒」。正因為磨牙習慣大多出自於心理壓力，洪牧仁院長也指出，這類族群往往在生活節奏快速的都市會比郊外族群來得更多。
長期習慣磨牙、咬冰塊，牙齒、顳顎關節恐受損！
牙齒耗損：洪牧仁院長表示，不論是磨牙、咬冰塊，這種出自於壓力而養成咬硬物的習慣往往都會持續的發生，日久都容易造成牙齒耗損，許多人牙齒照顧得很好，但就因為磨牙使得磨平，甚至影響到神經而出現蛀牙、牙痛，特別是臼齒更是常見。
顳顎關節相關疾病：另外，也容易出現臉頰兩邊的顳顎關節相關疾病，此處可說是人體關節中最複雜的關節，出現問題時可能出現喀喀聲、感覺卡卡的、張口閉口時感覺到疼痛、甚至是卡住、下巴脫臼等，而這也會進一步影響到飲食。
耳鳴、頭痛：除此之外，也有許多人因磨牙太過嚴重，進而產生耳鳴、頭痛等情況，但卻遲遲找不出原因，很有可能就出自於此，可以合理的觀察。而若進展到上述這些情況就得留意，意味著心理狀態已經實際影響到身體健康了。
防磨牙、咬冰塊傷牙、顳顎關節，醫籲盡早檢查可看這幾科！
洪牧仁院長指出，磨牙、咬冰塊等情況因牽涉範圍較廣，問題不單單在於牙齒，因此就醫檢查及治療也會建議從多方面下手。
牙科方面建議可找有顳顎專長的牙醫師，除了檢查牙齒耗損之外，也會檢查是否有出現顳顎關節相關疾病，並視情況透過肌肉鬆弛劑、消炎止痛藥等方式進行改善，較嚴重的也有可能需要手術治療。另也建議以「咬合板」進行改善，在睡覺時戴上可避免牙齒之間直接碰撞磨耗。而顳顎關節相關問題，也可尋求牙科專業分科的「口腔面顎外科」、或是復健科協助。
另外，既然絕大多數的磨牙、咬冰塊等是出自於心理壓力，心理治療也是非常重要的一環，特別是患者已經意識到磨牙對生活甚至健康帶來負面影響，往往意味著已經有一定的嚴重程度，建議可尋求身心科、心理諮商等相關科別進行心理治療。若民眾日常習慣看中醫，中醫在治療上會透過中藥改善心理壓力，或是透過針灸等方式使得肌肉放鬆。
了解磨牙的原因，並盡早尋求牙醫、身心科等專業科別協助，有助避免對牙齒、顳顎關節等處造成更進一步的影響，也更有助確保身體健康。
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