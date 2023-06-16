生育計畫應盡早！40歲後人工受孕困難　試管嬰兒費用恐破百萬　

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錯誤認知、逃避 增加不孕治療、求子困難現代人晚婚晚生，而醫師何彦秉也在臨床觀察到許多女性對不孕的錯誤認知，包括「還不到高齡的年紀不會不孕」、「月經週期正常就一定能懷孕」、「沒做過生育力檢測」等等，選擇順其自然的結果，反而錯過生育時機。
此外，何彦秉醫師也發現，許多女性面對不孕症治療採取逃避心態，往往因為猶豫就醫而錯過黃金生育期。
而且，根據國健署資料顯示，高齡孕婦發生妊娠糖尿病、子癲前症、早產、低出生體重、死產等高危險妊娠風險增加，罹患慢性高血壓的風險是25-29歲女性的2-4倍
錯誤認知、逃避心態、高齡產婦風險往往會增加求子困難度，何彦秉醫師提醒，根據醫學上定義，35歲以上積極備孕半年未懷孕，應該就醫做進一步確認，才能避免未來付出更大的心力及成本。
40歲前試管補助較多、懷孕率較高 應盡早進入療程而現代人晚婚晚生，40歲以上女性若想要成功生子，與30多歲的族群相比，過程往往都充滿辛酸血淚史。何彦秉醫師指出，40歲以後胚胎異常機率高達70%－80%，而染色體異常的胚胎最終的結局多為流產，往往要嘗試較多次的試管療程才能順利抱到寶寶。
現在政府的試管嬰兒補助計畫年齡在39歲（含）以下進行試管嬰兒療程並順利活產前，最多補助6次；另年齡在40歲（含）以上至44歲（含）以下者，最多補助3次。
何彦秉醫師表示，0歲以上患者3次補助，若以每次植入冷凍胚胎懷孕率近3成來看，約3-4次的植入療程能成功一次，以國內平均試管嬰兒治療20萬來計算，求子需要80萬元預算甚至可能超過百萬。
因此醫師呼籲，有生育計畫的夫妻可以盡早進入療程，才能有效利用政府補助資源，以最少的費用實現生子的夢想，而且38-40歲每次植入冷凍胚胎懷孕率近5成，35歲以下則有近6成。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58235
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