政黨輪替大聯盟記者會臨時喊卡！羅智強解釋：理念被帶歪了

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為什麼提出政黨輪替的想法，會被解讀為「不支持侯友宜」？羅智強說，政黨輪替也是侯友宜揭櫫的目標，5月17日侯友宜被徵召時，曾高呼三次「政黨要輪替」。
羅智強說，政黨輪替大聯盟的意義，就是給有意角逐總統的人，不管是侯友宜還是柯文哲，給他們一點時間，用最大的努力去證明自己是最有能力帶領台灣實現第三次政黨輪替的人。政黨輪替大聯盟的精神就是，侯友宜或柯文哲誰當選都是「次要問題」，只有政黨輪替救台灣，才是「首要問題」。
羅智強指出，政黨輪替大聯盟之所以會被窄化為「支持誰」或「不支持誰」？有二個原因。一是因為，政黨輪替，是民進黨最害怕的訴求，當然會想方設法的搞破壞二是因為，政黨輪替大聯盟，有其困難與複雜性，容易引起誤會和陰謀論的猜測。他決定用「堆積木的方式」、透過他最擅長的社群平台為主，進行溝通。
羅智強表示，政黨必須輪替、民進黨應該下台，這已經是台灣多數人民的主流共識，但由於在野力量的分散和混亂，即便有近六成的台灣民眾支持政黨輪替，民進黨還是可能靠四成的少數選票當選，這才是2024總統大選，民主制衡陣營面對的最大難題。
羅智強說，他和王淺秋都只是「政黨輪替大聯盟」的倡議人，他們的角色，就像個點燈人，告訴大家什麼是「政黨輪替大聯盟」、「政黨輪替大聯盟」的重要性。但這個計劃要成功，不可能只靠二個人，二個人的力量太薄弱、太薄弱，必須有更多社會中堅力量站出來，必須有更大的民意疊起來。