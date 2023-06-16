影音／確定要去美國？梅西神級盤帶1過3 瘋狂球迷衝進場擁抱他
在今天於中國大陸北京舉行的阿根廷對澳洲的友誼賽中，超級球星梅西（Lionel Messi）展現球王風采，比賽中一次運球突破3人，讓球迷大飽眼福，他帶領球隊終場以2:0戰勝對手，也開始展開自己的假期。
記者黃建霖/綜合報導
梅西今年夏天離開巴黎聖日耳曼，最終沒有決定回到老東家巴塞隆納，而是加盟MLS美國職業足球大聯盟的邁阿密國際隊。對方向他提出一份4年、年薪為5000萬歐元（約15億3443萬台幣）的合約。
不過外界不少人認為以梅西的競技狀態，應該仍然能留在歐洲足壇再踢幾年，而不是現在就前往美國。而今天的比賽中，他也的確展現了自己寶刀未老的一面，開賽僅80秒，就為阿根廷打進一球，之後還在比賽中展現一次華麗的帶球技巧。
只見當時梅西在場上試圖盤帶過人，將球推進到前場，澳洲多名球員上來攔阻他、又拽又拉，但他輕鬆過掉了3人，然後送出一記手術刀般的直傳，讓隊友取得了一個不錯的進攻機會。
在這一場於北京工人體育場舉行的比賽，有一名中國當地的球迷突破保安、闖進球場，不但擁抱了梅西、還和門將Damian Emiliano Martínez擊掌，雖然之後被扛出場外，但也引起了討論。
根據報導，之後阿根廷還會前往印尼踢球，不過梅西已經離隊展開自己的假期。