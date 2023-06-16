全民國防應變手冊共軍資訊誤植　民眾黨團：政府情蒐能力堪憂

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國防部日前公布新版本《全民國防應變手冊》內容還是有多處錯漏甚至誤植，不少規劃實務上窒礙難行，再度引發爭議。台灣民眾黨立法院黨團今（16）日呼籲國防部手冊編撰需更貼近戰時，提供民眾面對突發狀況的有效應變方案，平時也應強化網路韌性，建立緊急應變機制。民眾黨團今日舉行「國防手冊資訊誤植，政府情蒐能力堪憂？！」記者會，立委邱臣遠表示，更新版本已經依據各方建議改進很多，總體上先給予肯定，但新版手冊新增「辨識敵軍」圖示，卻出現誤植共軍舊式軍服，搭配新版軍銜、臂章，宛如「四不像」，令外界對國軍情蒐能力感到擔憂。邱臣遠表示，國防部事後強調「手冊將依需要滾動修正」，但仍呼籲應訂定明確期程，定時更新。此外，手冊許多內容都需要上網查詢，對於戰時斷訊的應變作為，全動署稱將以「災難漫遊」應處，然而台灣基地台是公開資訊，若敵軍刻意打擊仍有癱瘓疑慮，建議加速推動低軌衛星，對於緊急情況同時上網的網路塞車也應進行壓力測試，確保戰時網路暢通。邱臣遠直言，針對戰時斷電的發電機設備，應提供更具可行性建議，鼓勵民眾購置；呼籲政府應全面盤點避難場所的實際量能，並妥善規畫相關配套。他提出3項建議：第一、強化地方政府、鄰里系統與社區組織等連結，加強宣傳，提升全民國防意識。第二、結合教育部，強化全民防衛教育、數位公民意識、假訊息防衛意識。第三、持續追蹤各界改善建議，滾動修正，才能讓全民防衛資訊更加完善。立委張其祿表示，兩岸交流減少，影響第一手情資，加上專業預警不受決策者重視，導致我國對中國情蒐能力逐漸弱化，也使《全民國防應變手冊》漏洞百出。細看內容，會發現許多規劃不夠充分，未能提供戰時「突發狀態」的有效應變方案，也無法增進民眾對國家安全威脅的敏感度，當前手冊多是政令宣導，無助提升國民對戰爭狀況的認識，更顯示國防部編寫手冊時，未足夠深入思考戰事爆發時帶來的實際困境及嚴峻挑戰。張其祿指出，手冊在「心理戰與士氣」層面，應進一步提及如何透過教育和公共關係，提升士氣與對政府的信任；在「科技和創新」層面提到網路駭客攻擊，也要討論如何應對科技和創新帶來的安全威脅。除此之外，資源短缺等「環境變遷與國防」、生物恐怖主義等「非傳統安全威脅」的相關應對方式，未來版本都應多加論述。立委陳琬惠直言，網路不通、伺服器不穩，手冊規劃將形同虛設。近來《全民國防應變手冊》再版，全動署網站卻頻繁報錯，引發國人對台灣公部門網路安全及韌性的關切。以俄烏戰爭之間的資安較勁與網路戰為例，凸顯台灣政府必須規劃一系列的應對措施，確保國防安全和公眾的基本通訊需求。陳琬惠表示，政府部門平時要建立冗餘備援網路系統，確保主要系統若受到攻擊或過載可以立即切換，並定期進行網路安全演練、建立與民間企業合作機制。緊急時政府應提供定向通訊，啟動緊急通訊頻道和網路安全緊急應變機制，確保關鍵基礎設施通訊不中斷。目前民眾接近使用率極低、地方縣市版本尚未更新、語言版本單一，都是國防手冊亟待改進之處，同時呼籲國防部將內容融入國高中的國防安全教育，培養新世代公民的國防安全素養。民眾黨團呼籲，樂見國防部修訂與現實脫節的《全民國防應變手冊》，且承諾廣納各界意見滾動修正，不過當前內容未能緊扣戰時情境，流於政令宣導，國防部必須盡快再次修正，中央各部會也要強化與地方連結，詳細盤點避難資源、強化數位公民意識，才能讓全民防衛更加完善。