赴日注意！遊客戴「金項鍊」被當罪犯看待 韓國外交部：最好別帶
新冠疫情趨緩後，日本敞開大門，吸引不少國家的遊客前往旅遊。不過近來韓國傳出多起配戴「黃金飾品」，而被海關刁難、甚至被帶到「小房間」的案例。對此，韓國外交部呼籲民眾，建議將平時配戴的高價飾品留在國內存放。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《朝鮮日報》報導，一名韓國網友指出，他在5月前往札幌時，雖然有透過Visit Japan app申報了自己有戴金項鍊，但到了日本通過海關時，卻被帶到一個小房間，還被進行全身檢查，就連包包裡的物品也被一一翻出來查看，就連他去洗手間時，海關也跟在後面。該名網友表示，「好像被當成犯人一般，感覺很差」，由於海關告訴他，黃金製品必須支付稅金，他最後決定支付保管手續費，把金項鍊寄放在機場。
在今年3月，也有一名前往熊本旅行的韓國民眾，因為沒有申報金項鍊，涉嫌違反日本《關稅法》而被拘留7小時接受調查。報導指出，韓國入口網站Naver，一個擁有142萬訂閱的日本旅遊社團內頻頻傳出許多赴日旅遊的網友因為配戴金飾出狀況的事件。
對此，韓國外交部在海外安全旅遊網上發布聲明表示，日本當局加強對貴金屬走私的反制措施，因此嚴格審查帶入的黃金或黃金製品，無論黃金製品的價值及類型，都必須要進行申報，特別如果金額超過185萬韓元（約台幣4.4萬元），還須另行向海關提交相關文件，未經申報攜帶的戒指、手環、項鍊等黃金製品入境時，可能會因此違反相關法規，而被要求支付稅金或接受相關處罰。韓國外交部強調，「建議將高價財物留在含國內存放。」