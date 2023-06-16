北檢證實　王丹、朱學恒列他字案被告

國內近日吹起#MeToo浪潮，其中，中國民運人士王丹、政治評論員朱學恒先後遭爆，涉嫌性侵未遂、性騷擾，台北地檢署今（16）日證實，2案已簽分「他字案」，並指派婦幼專組偵辦，涉案罪名分別是《刑法》妨害性自主罪、《性騷擾防治法》。據了解，王、朱目前均在國內，檢察官會在保護被害人的情況下依法偵處。
記者潘千詩／台北報導
王丹日前遭一名李姓男子指控，2014年間，當時自己20歲，受王丹邀約前往美國，在抵達紐約飯店後，遭王丹從身後用力環抱、強吻，甚至將他推到床上，王丹還試圖解開衣褲，他情急之下推開王丹並表示剛開完刀，請王丹不要這樣，王丹才收手，但王丹卻持續跟他暗示發生關係。
李男要求王丹6月6日前道歉，但王丹沒有理會，因此7日李男到北檢遞狀，控告王丹涉嫌強制性交未遂，為台灣#MeToo運動首起提告案。
性騷事件延燒，國民黨台北市議員鍾沛君也在臉書揭露，2022年8月6日晚間，她在飯局中2度遭朱學恒強吻性騷，還丟下一句「反正妳明天也不會記得」，事件發酵後，朱學恒主動向北檢遞狀告發自己，鍾沛君激動痛批朱學恒不知悔改，社民黨議員苗博雅也痛批，朱這種方式只是為了日後復出，將舉證責任丟給鍾，對受害者來說是「二度傷害」。
※【NOWnews 今日新聞
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