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北檢證實　王丹、朱學恒列他字案被告

▲國民黨議員鍾沛君指控朱學恒性騷擾，朱學恒雖道歉卻稱「喝到斷片」（圖／鍾沛君、朱學恒粉專）
▲國民黨議員鍾沛君指控朱學恒性騷擾，朱學恒雖道歉卻稱「喝到斷片」（圖／鍾沛君、朱學恒粉專）

記者潘千詩／台北報導

國內近日吹起#MeToo浪潮，其中，中國民運人士王丹、政治評論員朱學恒先後遭爆，涉嫌性侵未遂、性騷擾，台北地檢署今（16）日證實，2案已簽分「他字案」，並指派婦幼專組偵辦，涉案罪名分別是《刑法》妨害性自主罪、《性騷擾防治法》。據了解，王、朱目前均在國內，檢察官會在保護被害人的情況下依法偵處。

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王丹日前遭一名李姓男子指控，2014年間，當時自己20歲，受王丹邀約前往美國，在抵達紐約飯店後，遭王丹從身後用力環抱、強吻，甚至將他推到床上，王丹還試圖解開衣褲，他情急之下推開王丹並表示剛開完刀，請王丹不要這樣，王丹才收手，但王丹卻持續跟他暗示發生關係。

▲李男指控王丹強制性交未遂，今上法院遞狀提告。（圖／記者朱永強攝，2023.6.7）
▲李男指控王丹強制性交未遂，日前向北檢遞狀提告。（圖／NOWnews資料照，記者朱永強攝，2023.6.7）
李男要求王丹6月6日前道歉，但王丹沒有理會，因此7日李男到北檢遞狀，控告王丹涉嫌強制性交未遂，為台灣#MeToo運動首起提告案。

▲中國民運人士王丹。（圖／翻攝王丹臉書）
▲中國民運人士王丹。（圖／翻攝王丹臉書）
性騷事件延燒，國民黨台北市議員鍾沛君也在臉書揭露，2022年8月6日晚間，她在飯局中2度遭朱學恒強吻性騷，還丟下一句「反正妳明天也不會記得」，事件發酵後，朱學恒主動向北檢遞狀告發自己，鍾沛君激動痛批朱學恒不知悔改，社民黨議員苗博雅也痛批，朱這種方式只是為了日後復出，將舉證責任丟給鍾，對受害者來說是「二度傷害」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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