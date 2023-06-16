安妮患重病「昏迷4天」恐淪植物人！醫嘆病情不樂觀 奇蹟發生了
▲第2屆「TEDxLinkou」日前邀安妮演講，她也分享自己曾經罹患腦膜炎，昏迷4天的經歷。（圖／黃天仁提供）
記者郭佩蓉/綜合報導
2023-06-16 10:47:26
來台第12年的俄羅斯藝人安妮跨足演藝圈多領域，日前受邀第2屆「TEDxLinkou」演講，安妮以「Step by Step」為題，全英文演說；安妮在台上提到自己13歲時曾感染致命的「腦膜炎球菌」，重病昏迷4天的她，當時病情不樂觀，醫院告知家人要有心裡準備，但沒想到她卻奇蹟似的甦醒，之後住院半年治療才慢慢康復，這段病程剛開始對安妮打擊很大，但病癒後，她體會到「活著就是最大的禮物」，「我珍惜我的人生，從不浪費每分每秒！」
安妮表示，13歲那年她感染有可能致命的腦膜炎球菌，昏迷的她，即使醒來也有可能是植物人狀態；當時她幸運清醒了，但迎來的卻是辛苦漫長的康復；長達半年，她每天在醫院打針、吃藥，無法下床上廁所，因疾病影響腦部，眼睛也不能用力，住院期間不能看電視，不能看書，她唯一的娛樂，就是收聽每周的電台音樂排行，出院後，仍需定期回診，直到27歲。她說，當時13歲的她，曾覺得很不公平，為什麼她要面對承擔這些，但另一方面，她也有很多時間思考人生，「我跟自己說，出院後，要學什麼就去學，不管做什麼都要非常認真，不浪費任何時間。」 ▲安妮在13歲那年感染有可能致命的腦膜炎球菌。（圖／黃天仁提供） 安妮提到，當接獲演講邀請時，她感到開心也很榮幸，一口就答應了，不過也非常緊張，為求在台上完美呈現英文演說，一個月前就找了美國老師線上上課，她說，「我很怕上台腦袋一片空白，要練到不管發生什麼狀況都不會忘記。」安妮流利的演說後，贏得現場熱烈掌聲。安妮說，做任何事她都抱持勇於挑戰的態度，「有時候我也會懶惰或是想逃避，但我就想，當我80歲，體力不行了，會不會後悔當時沒去做？」這個「80-year-old rule」原則，是安妮80歲的奶奶對她說的，「奶奶常常翻著相簿對我說，這個世界上，唯一能帶走的只有回憶。」所以她要一直創造回憶。 ▲安妮分享小時候重病的特殊經歷。（圖／Beck提供）