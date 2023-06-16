許傑輝害《婆婆2》停拍損失300萬！性騷受害者求情：不忍他被封殺
資深演員兼表演老師許傑輝爆發性騷擾案件，讓外界跌破眼鏡，他昨（15）日宣布退出演藝圈止血，他目前趕拍的電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》，製作人宣布換角，要找人重拍戲分，損失恐高達300萬元台幣，對劇組影響甚鉅，對此，首位發聲指控許傑輝性騷擾的吹哨者，卻突然緊急發聲為他求情，希望製作單位不要換角。
記者江芷稜/綜合報導
當初首位受害者在「黑特劇場」粉絲頁，爆料許傑輝要求學員模仿群體性愛的聲音，讓眾人感覺不舒服，引爆後續黃云歆、短今等人揭發被許傑輝性騷擾的黑歷史，在外界群起撻伐之下，許傑輝宣布退出演藝圈，而他在《我的婆婆2》飾演的「火寮一哥」一角和女主角鍾欣凌有多場對手戲，處境相當尷尬，製作人為了不拖延拍攝進度，決定不賜死該角色，將找其他演員取代重拍戲分。
而首位揭發性騷的男學員，今（16）日再度匿名發文，表示盼挺身而出能喚起大家重視表演訓練時權勢不平等的性騷擾，並非故意蹭熱度，他也向《我的婆婆2》製作人陳慧玲喊話、為許傑輝求情，「我們都曾表明發聲意圖並非落井下石，造成許傑輝先生就此被封殺，消失在螢光幕前，更非希望因此造成許被換角。許傑輝先生在該劇中的演出成績有目共睹，眾所周知，他所詮釋的一哥角色賦予了該角色生命，換角對製作團隊以及其他演員並不公平」。
不過，網友們認為這件事揭發後，外界自有公評，紛紛安慰受害者「謝謝你選擇發聲，讓許多人願意站出來」、「不用替加害者說話」、「不要因為加害者受到懲罰而自責、同情或焦慮，好好照顧自己的心」，也有人表示許傑輝退出該劇對劇組傷害較小，「劇組如持續用他，反而會引火傷身，輝哥退出才是對他有目前合作的公司最好的解決方法」。
※【NOWnews 今日新聞
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