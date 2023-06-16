台達電斥資46.6億元收購德國TB&C 加速電動車布局
台達電今（15）日宣布將透過子公司Delta International Holding Limited B.V.以142佰萬歐元（約合新台幣46.6億元）向Cooperatief H2 Equity Partners Fund IV Holding W.A.以及Te Bokkel Beheer B.V.收購HY&T Investments Holding B.V.及其旗下子公司TB&C集團100%股權，強化電動車布局。台達電今（16）日股價漲約3%，來到382元。
記者許家禎／台北報導
TB&C營運總部位於德國，為車用高壓混合式零組件領導企業，在混合式機構零組件領域具備產業領先的設計及製造能力，應用領域包括車用、醫療及工業，客戶涵蓋全球知名車廠與一級（Tier 1）供應商。此次收購後，結合台達電零組件事業群在電動車用電子零組件的技術實力與產品線，將能強化電動車電池管理系統（Battery Management System, BMS）的布局，未來亦能整合雙方研發及製造資源，加速公司在電動車領域的整體發展。交易完成後，TB&C將繼續營運，原管理團隊也將持續帶領公司發展。
台達電執行長鄭平表示，電動車是全球產業的大趨勢，也是公司未來五年雙位數成長目標的動能之一。台達電已成功為全球主要車廠開發電動車動力與電控方案，同時亦提供風扇、車用磁性元件與被動元件等產品。TB&C在電動車高壓混合式零組件的優異能力與豐富經驗，與台達電長期積累的電力電子核心技術相輔相成，相信在TB&C加入後，將能協助公司進一步整合相關的車用零組件，拓展電動車產品組合，使整體布局更加全面。