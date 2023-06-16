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陳柏惟被控性騷擾　吳欣岱：基進黨願提供受害者法律資源協助

▲前立委陳柏惟被控性騷擾，台灣基進黨北市黨部主委吳欣岱表示，基進黨願提供受害者法律資源協助。（資料照／記者朱永強攝）
▲前立委陳柏惟被控性騷擾，台灣基進黨北市黨部主委吳欣岱表示，基進黨願提供受害者法律資源協助。（資料照／記者朱永強攝）

記者呂炯昌／台北報導

前立委陳柏惟昨日遭到女志工指控性騷擾，陳柏惟坦承確有此事，並鞠躬道歉，坦言言詞拿捏不恰當，沒資格當候選人，而昨天深夜女志工也以臉書再度發文反擊，直言「我知道陳柏惟有很厚的防護罩。」對此，台灣基進黨北市黨部主委吳欣岱今（16）日受訪時表示，事發時陳柏惟已經退黨4個多月，若有相關疑慮或是委屈的受害者，也歡迎到基進黨中央黨部、台北黨部尋求資源，會有相關的法律資源。

陳柏惟遭女志工指控多次性騷擾，包括蹭臉、性暗示、還要女志工當自己的代理孕母。陳柏惟昨日晚間在粉專貼出道歉文，表示兩人於2019年選舉時認識，女志工後來擔任他的球隊行政工作，卻在職場被性騷擾，他們決定開除該名球員，「幫她解決性騷擾的困境後，我當然不可能願意成為對她性騷擾的加害者。但是造成對方不舒服，的確是我該負起的責任。」

陳柏惟也坦言「無論我是否有這樣的動機，造成不舒服是事實。在這件事情上，我傷害支持者對我的期待與信任，我認為連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人。」

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女志工在深夜發文駁斥陳柏惟聲明中2點不實之處，首先，聲明中「該職場是在我的選區」，但職場地點位於彰化市，「如果對於一個立法委員來說，全台灣都是他的選區，那我必須說，他可能沒有說錯」。第二，影片中的「我要求那個隊員馬上離開球隊」，在壘球隊發生這件事的當下，我自己退隊，而那人還待在球隊裡，擔任隊長兼教練等指導角色，退隊後隔了好一段時間，我從旁聽說該名男子因為跟另一位球隊行政有感情、金錢上的糾紛，因此被迫退隊了，並不是因為我的事。

女志工指出，「我知道陳柏惟有很厚的防護罩，我能夠理解前路漫長，人設不能崩盤，但我只是個普通人，自始至終沒有要求對方需要給我什麼回應，甚至道歉，我只是想把我所發生的事情、事情的真相是什麼？陳述出來，警惕大家。」

吳欣岱今日受訪表示，在這幾年間努力完善黨內性騷擾機制跟性平機制，心思跟努力都花在內部共識跟法律支援討論，若有相關事件，依她的立場是不能公開，再次公開呼籲，有需要法律資源或是諮商協助的人都歡迎到基進黨反應。

至於是否聽過陳柏惟相關性平爭議，吳欣岱坦言，自己和陳柏惟在黨內期間完全沒有重疊到，其實很少互動，也沒有聽說太多他的事情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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