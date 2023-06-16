陳柏惟被控性騷擾　吳欣岱：基進黨願提供受害者法律資源協助

陳柏惟遭女志工指控多次性騷擾，包括蹭臉、性暗示、還要女志工當自己的代理孕母。陳柏惟昨日晚間在粉專貼出道歉文，表示兩人於2019年選舉時認識，女志工後來擔任他的球隊行政工作，卻在職場被性騷擾，他們決定開除該名球員，「幫她解決性騷擾的困境後，我當然不可能願意成為對她性騷擾的加害者。但是造成對方不舒服，的確是我該負起的責任。」
陳柏惟也坦言「無論我是否有這樣的動機，造成不舒服是事實。在這件事情上，我傷害支持者對我的期待與信任，我認為連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人。」
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女志工指出，「我知道陳柏惟有很厚的防護罩，我能夠理解前路漫長，人設不能崩盤，但我只是個普通人，自始至終沒有要求對方需要給我什麼回應，甚至道歉，我只是想把我所發生的事情、事情的真相是什麼？陳述出來，警惕大家。」
吳欣岱今日受訪表示，在這幾年間努力完善黨內性騷擾機制跟性平機制，心思跟努力都花在內部共識跟法律支援討論，若有相關事件，依她的立場是不能公開，再次公開呼籲，有需要法律資源或是諮商協助的人都歡迎到基進黨反應。
至於是否聽過陳柏惟相關性平爭議，吳欣岱坦言，自己和陳柏惟在黨內期間完全沒有重疊到，其實很少互動，也沒有聽說太多他的事情。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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