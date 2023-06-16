SOGO聯名卡爭議　遠東徐旭東：和氣生財　但合約不能無限期

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2006年法院判SOGO單位要終止合約可以，但要賠償4億元給國泰世華銀行，之後SOGO再上訴，也與國泰世華銀行協商，國泰世華銀行也提出善意，雙方最後和解，國泰世華銀行在2011年再推新的SOGO聯名卡，也把權益升級。
只是，遠東集團旗下遠東商銀也推出集團卡「遠東快樂卡」，館內優惠等同聯名卡，國泰世華銀行認為已侵害聯名卡友權益，持續與他們溝通，加上當初合約是全部國泰世華銀行發卡的卡片都可享等同聯名卡的優惠，2021年推出CUBE卡也放入相關優惠，甚至還加碼。
SOGO百貨去年則再提仲裁，要確認這合約是否可以終止，即便國泰世華銀也陳述這合約不適用仲裁，SOGO百貨仍單方面通知要在8月15日終止合約。在接獲通知後國泰世華銀也進行訟訴，要求撤銷這個仲裁，法律途徑進行政行救濟，同時也提出假處分，但因法院仍在審理中，國泰世華銀行決定還是先啟動換卡作業。
遠東集團董事長徐旭東今日出席遠東商銀股東會後也被問到SOGO聯名卡爭議。他說，這不是一個大問題，這是遠東還沒入主SOGO前，前一代留下來的問題，合約是章家簽的，我們只是繼承，這合約具有歷史性，現在都過了20年，坐下來談談也是自然的事，雙方都很珍惜客顧戶，沒什麼太難，也不覺得這是有什麼了不起的事，坐下來談就可解決，也是希望以和為貴。
不過，他也坦言，SOGO片面通知終止合約，他們覺得不滿意，但基本上簽合約總要有個時間性，「無限期合約可能是要調整一下」。被問到當初與國泰世華的合約沒有訂定期限，會否覺得委屈？「你們怎麼想就怎麼想」，國泰也是個大企業，我們也不小，坐下來談一下就解決了，沒有什麼好吵，他不覺得這件事情有這麼大的事情。
至於外界也關心若國泰世華銀行SOGO聯名卡合作終止，遠東商銀是否會爭取聯名卡發行？遠東商銀總經理周添財說，這事還沒底定，若底定了，可以坐下來談，尋求最佳合作模式，也不排除發行聯名卡，可是他也強調，聯名卡不是唯一選項。