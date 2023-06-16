全家霜淇淋買1送1限3天！7-11聯名米其林1星開賣「泰奶霜淇淋」
全家補班日限定優惠，今起至18日前霜淇淋買1送1，包括與Xpark水族館跨界聯名的「嗨嗨蘇打」口味，以及小農鮮奶都可以任你搭。同時，7-11也宣布霜淇淋推出新口味，與米其林一星餐廳頌丹樂聯名推出「泰奶霜淇淋」，原價59元，限時嚐鮮價49元開吃。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家攜手Xpark水族館打造最意想不到的跨界聯名，以藍色海洋風為概念，結合日本夏季傳統飲品「冰淇淋汽水」，在6月開始推出「嗨嗨蘇打」聯名霜淇淋，並且即日起至18日補班日限時優惠，凡使用全盈+PAY支付，即享全家霜淇淋（口味不限）買1送1優惠。
7-11也驚喜宣布，與米其林一星品牌餐廳頌丹樂聯名推出「泰濃郁！奶茶風味霜淇淋」，使用泰國直輸原物料，神還原道地泰奶茶香，目前僅全台12家門市限定販售，原價59元，限時嚐鮮價49元開吃。
並且同時開賣7-11與「頌丹樂」聯名的鮮食商品，除了御飯糰、麵食、米食等主餐型商品，品牌更首度跨足沙拉、冷藏三明治、麵包等類型，包括「泰式烤雞冷麵」、「泰式青木瓜涮豬肉沙拉」、「泰式烤雞厚吐司」、「泰式打拋豬麵包」，將消費者熟悉的打拋豬、青木瓜沙拉等經典泰國菜變身超商餐點。