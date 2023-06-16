汐止吉的堡又爆餵藥案？黃瓊慧：到底還有多少未爆彈？

海峽論壇淪統戰嘉年華？夏立言：蔡政府應言行一致、勿阻礙交流

▲國民黨副主席夏立言今日率團赴海峽論壇。（圖／文傳會提供）
▲國民黨副主席夏立言今日率團赴海峽論壇。（圖／文傳會提供）

記者余祥／台北報導

國民黨副主席夏立言今（16）日率團前往中國參加海峽論壇，他受訪時說，全世界和國內的政黨都主張要擴大交流，去海峽論壇對於兩岸的安定、和平、繁榮有很大的幫助。針對陸委會副主委詹志宏昨天說，海峽論壇就是一個例行性的統戰活動，夏立言說，尊重陸委會的看法，但海峽論壇從2009年到現在，的確已經是一個兩岸之間最大的交流平台，台灣這邊去的不只是政黨，民間的各個社團、企業界、年輕人都有去參加，也在過去發揮了效用；陸委會既然強調兩岸交流的重要，卻又在海峽論壇上橫加一些條件、阻擾，是完全沒有必要的。

我是廣告 請繼續往下閱讀
夏立言上午在桃園國際機場接受媒體聯訪時表示，海峽論壇是大家公認、兩岸之間民間最大的交流活動，今年是新冠肺炎疫情之後第1次實體參加，過去很多屆中國國民黨的主席或副主席、民間人士也都參加過。

夏立言說，現在這個時期，全世界特別是美國，還有國內的各個政黨、參選人等，都主張要擴大交流，所以在這時候去海峽論壇，對於兩岸的安定、和平、繁榮有很大的幫助。

媒體詢問，國民黨主席朱立倫日前說，希望民進黨不要繼續製造障礙，連這樣的民間交流都要不斷抹紅，對此是否有感到壓力。夏立言說，蔡英文政府過去一段時間也不斷主張要加強交流，包括民進黨的總統參選人、副總統賴清德也說過，最想跟中國領導人習近平共進晚餐；希望陸委會、民進黨能夠言行一致，如果要加強交流，就不要附加任何的條件。

夏立言也說，他此行主要的責任，就是把台灣一般中小企業、農漁民，以及在大陸工作的台商、台生等，生活上所碰到的困難跟大陸轉達，希望能夠得到實際的解決；去年8月到今年2月他2次訪中，代表農漁民說了很多話，對方也聽見了，這一次去也希望能帶回好消息。

夏立言表示，交流是全世界的趨勢，美國人也認為交流非常重要，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅日前接受節目訪問時也說，3個政黨都談到想溝通的意願，美國國務卿布林肯也將在18日訪中；兩岸之間的情勢的確是比較緊張，就像美國跟中國大陸之間一樣，在這個時候，交流對話是絕對有必要性。

推動兩岸交流和平　夏立言6月16日率代表團赴陸參加海峽論壇

夏立言將赴陸參加海峽論壇　朱立倫批民進黨抹紅、反對：不斷阻撓

未接獲海峽論壇邀請！民眾黨：有黨員以個人身分參加

盼兩岸交流！柯文哲：希望台灣總統成中美溝通橋梁

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀