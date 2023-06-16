海峽論壇淪統戰嘉年華？夏立言：蔡政府應言行一致、勿阻礙交流

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夏立言說，現在這個時期，全世界特別是美國，還有國內的各個政黨、參選人等，都主張要擴大交流，所以在這時候去海峽論壇，對於兩岸的安定、和平、繁榮有很大的幫助。
媒體詢問，國民黨主席朱立倫日前說，希望民進黨不要繼續製造障礙，連這樣的民間交流都要不斷抹紅，對此是否有感到壓力。夏立言說，蔡英文政府過去一段時間也不斷主張要加強交流，包括民進黨的總統參選人、副總統賴清德也說過，最想跟中國領導人習近平共進晚餐；希望陸委會、民進黨能夠言行一致，如果要加強交流，就不要附加任何的條件。
夏立言也說，他此行主要的責任，就是把台灣一般中小企業、農漁民，以及在大陸工作的台商、台生等，生活上所碰到的困難跟大陸轉達，希望能夠得到實際的解決；去年8月到今年2月他2次訪中，代表農漁民說了很多話，對方也聽見了，這一次去也希望能帶回好消息。
夏立言表示，交流是全世界的趨勢，美國人也認為交流非常重要，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅日前接受節目訪問時也說，3個政黨都談到想溝通的意願，美國國務卿布林肯也將在18日訪中；兩岸之間的情勢的確是比較緊張，就像美國跟中國大陸之間一樣，在這個時候，交流對話是絕對有必要性。