突如其來的劇痛就是危險訊號！　說不定是內臟生病了

我是廣告 請繼續往下閱讀
「如果有像揮桿扭轉腰部、拿取重物這樣明確的成因，所造成疼痛的原因也無妨。既然原因是出在筋骨這類的肌骨系統上，那麼大多都是已經開始痛了才注意到，像是維持同一姿勢過久而導致肌肉僵硬的狀況也屬其一。可是，如果什麼事也沒做，卻突然痛了起來，那就要懷疑是否有內臟疾病的可能。如果可以清楚說出疼痛發作瞬間的『那個』時間點，例如『看電視的時候』或『看書的時候』，那麼就有可能是內臟疾病問題，建議球友要到醫院接受檢查比較好。」（輿水健治醫師，以下皆同。）
筋骨痛雖然不舒服，但不會危及性命。可是如果是內臟疾病就要特別留意。
「心肌梗塞會導致左肩急性疼痛，稱為放射痛（radiating pain），指因其他部位出問題所引起的疼痛。這種疼痛程度跟肌肉僵硬或緊繃不同，而是明確而清晰的疼痛。此外，如果患病部位非常小，那麼也有可能只有肩膀會痛，但胸部（心臟）卻沒有感覺。由於病患在這種狀況下，既不會感到呼吸困難，疼痛也過陣子就會自己好了，因此也有人根本不會發現自己得過心肌梗塞。」
避免動脈內膜 在擊球瞬間剝離還有其他疾病也會造成腰背突發劇痛。「最恐怖的是主動脈剝離。主動脈是運送全身血流的基礎位於軀幹後側、脊椎旁邊，因此當它發生血管內層剝離時，就會引起背部疼痛（胸、背，或兩處同時疼痛）。如果剝離的是下方的腹部主動脈，那痛的就會是腰部。總而言之，這是種會引起發冷冒汗般劇痛的急性病症，如果出現了類似症狀，一定要立刻就醫。
「那麼在打球途中，會不會也有發生動脈剝離的危險？」基本上，雖然動脈剝離多出現於有高血壓的患者身上，但擊球瞬間的血壓，會一口氣飆昇至200mmHg左右，因此那個瞬間也有可能誘發動脈剝離。如果突然痛起來，就算靜止不動仍持續疼痛，那就可以判斷為危險狀態了。」高爾夫有益身體健康眾所皆知，但謹記「打球前也要注重健康」也是重點所在。
【解說】
埼玉醫科大學綜合醫療中心
急診科（ER）教授
輿水建治
醫學博士。日本臨床運動醫學會代表。埼玉醫科大學綜合醫療中心副院長。日本心臟震盪研究先驅。主要著作有《從基礎開始學習運動急救醫學》、《請使用AED》等書。
本文出自ALBA阿路巴高爾夫雜誌第34期
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58140
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw