寶成副總涉性騷、員工議會扮狗仔　盧秀燕：市政顧問將解聘

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林祈烽說，該名副總以公務需求，要女性員工下班後陪他到酒店應酬，酒後假裝行動不穩，男員工上前攙扶被趕走，只願被女員工攙扶，卻藉機摸女員工內衣，還把女員工帶到私人辦公室內的小房間，抓住女員工不讓離開，女員工只得傳簡訊拜託同事打電話來，藉故脫身。
林祈烽接獲投訴後，向寶成執行長蔡佩君辦公室反映，前天（14日）在個人研究室進行女員工性平訪談，寶成公關室陳姓員工竟假借拜訪市議會採訪記者的名義進入議會，先行埋伏在電梯附近，從早上9時許到下午2時在他的研究室外徘徊、拿手機拍錄研究室進出情形，當場被逮送警，檢方依《妨害公務》、《妨害祕密》等罪裁定5萬元交保並限制住居。
林祈烽、楊典忠、施志昌、鄭功進、黃守達、張玉嬿、王立任等議員今（16）日在市議會總質詢時，指該名媒體出身的副總，曾在六都的市府擔任要職，目前是台中市政府警政組無給職市政顧問，經常以市長代表之名四處公祭，大部份一級主管都曾與他餐敘。對比市長盧秀燕是性騷擾防治委員會主任委員、日前親曝遭摸屁股的性騷經驗，可說萬分諷刺。
林炘烽說，該副總不只性騷擾，還職場霸凌，不時對女員工十指緊扣，3名受害者擔心丟了工作，不敢在公司內部揭發，不料向民代陳情後，公司性平會只派副協理以上層級參與，甚至連祕密進行的性平調查時間地點都被跟拍，如此的企業性平委員會，要如何為女員工伸張正義？
市長盧秀燕表示，市府對該案展開高道德標準與決心，即起啟動解聘該名市政的程序，對於議員的質疑，她表示只要受理該案的林祈烽不會妥協，就是給受害者最大支撐，且檢調是中央一條鞭，不會吃案大事化小，她對檢調有信心，也會要求勞工局、社會局啟動調查。
對此，寶成集團指出，公司12日收到議員代傳達的申訴，13日立即成立性平委員會，並展開相關調查工作。將依法由性平委員會進行調查，並做出適當的處理。
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