央廣與復興電台合作！播出印尼及越南語節目

為服務在台灣生活的外籍工作者及新移民族群，中央廣播電台與復興廣播電台在15日於Rti央廣淡水分台簽署節目授權協議書，未來Rti央廣印尼語及越南語節目將授權復興廣播電台於其所屬頻道播出，讓在台的印尼籍、越南籍朋友能在空中聽到熟悉的語言，透過母語獲得最新的資訊並認識台灣。
國際中心賴正琳／綜合報導
Rti央廣作為台灣的國家電台，目前以20種語言向世界傳播，除了與各國媒體合作交流，亦積極拓展境內廣播服務。Rti央廣董事長賴秀如致詞時表示，央廣今年創台95年，這個老字號的品牌依然不停向前邁進，近年致力於強化資安、網路及東南亞語言等服務。感謝此次能與復興電台合作，透過其AM、FM頻道播出印尼語及越南語節目，提供在台外籍人士便利友善的母語收聽管道，並期盼未來能在新聞、更多的外語及廣播工程業務與復興電台有更多的合作與互動。
復興廣播電台成立於民國46年，幾經沿革，現為國內「兩岸資訊專業」電台，設有台北總台及社子、台中、高雄三個分台（轉播站），提供AM、FM廣播服務。復興廣播電台總台長李淑蕙表示，廣播工作是聲音的表演者，乘載訊息的傳播與文化的交流，近年為響應政府雙語及新南向等政策，復興電台致力朝向國際化電台方向發展，藉由與向全世界播音的Rti央廣合作，增加多語種收聽選項，希望以趣味豐富的節目內容，讓在台灣的東南亞族群認識、瞭解並愛上台灣。
15日簽約儀式上，央廣越南語及印尼語主持人也特別到場直播，向聽網友預告自7月1日起，復興廣播電台AM594（全台）、FM107.8（台中）頻道每週一晚間8點至9點將播出Rti央廣越南語「華語輕鬆學」、「音樂排行榜」節目；每週五晚間8點至9點播出印尼語「生活國台語」、「姊妹淘」節目，提供語言學習、流行新知及女性議題等豐富內容，歡迎在台的外籍朋友打開收音機，享受即時便利的母語廣播服務。