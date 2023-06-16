女志工控蹭臉、性暗示　陳柏惟公開道歉：我沒資格當候選人

陳柏惟被女志工控性騷擾！鄭運鵬急撇清：他非民進黨員

▲前立委陳柏惟（右）遭控性騷，民進黨立委鄭運鵬（中）表示，陳柏惟不是民進黨黨員，也不是黨團成員。（資料照／記者李春台攝）
▲前立委陳柏惟（右）遭控性騷，民進黨立委鄭運鵬（中）表示，陳柏惟不是民進黨黨員，也不是黨團成員。（資料照／記者李春台攝）

記者呂炯昌／台北報導

前立委陳柏惟昨日遭到女志工指控性騷擾，陳柏惟坦承確有此事，並鞠躬道歉，坦言言詞拿捏不恰當，沒資格當候選人。之前傳出民進黨可能提名陳柏惟參選台中市第8選區，對決現任國民黨立委江啟臣。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（16）日強調，陳柏惟不是民進黨黨員，也不是黨團成員，他應該有肩膀自己承擔。

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陳柏惟昨日遭女志工指控多次性騷擾，包括蹭臉、性暗示、還要女志工當自己的代理孕母。陳柏惟昨日晚間在粉專貼出道歉文，表示兩人於2019年選舉時認識，女志工後來擔任他的球隊行政工作，卻在職場被性騷擾，他們決定開除該名球員，「幫她解決性騷擾的困境後，我當然不可能願意成為對她性騷擾的加害者。但是造成對方不舒服，的確是我該負起的責任。」

陳柏惟也坦言「無論我是否有這樣的動機，造成不舒服是事實。在這件事情上，我傷害支持者對我的期待與信任，我認為連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人。」

鄭運鵬指出，陳柏惟要為自己過去作為負責任，他不是民進黨黨員，雖然有公私交情，但是他自己過去行為，有肩膀要自己承擔。鄭運鵬強調，陳柏惟並非民進黨黨員，也不是黨團成員。

接替陳柏惟參選台中第2選區民進黨立委林靜儀今天也回應表示，政治工作大量與人交流工作，最根本是拿捏清楚是與工作夥伴或是親密對象相處，工作對象可以談論事情很多，但是有界線，身體親密用語是在工作中最好不要發生。

林靜儀表示，政治工作有大量接觸不管同性或是非同性都要拉開距離，擁有一定光環政治工作者一定要拿捏界線，應有距離要拿捏清楚分界，這些過程如果有相關事件受害個案，她鼓勵大家勇敢說出來。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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