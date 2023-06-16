陳柏惟被女志工控性騷擾！鄭運鵬急撇清：他非民進黨員

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陳柏惟也坦言「無論我是否有這樣的動機，造成不舒服是事實。在這件事情上，我傷害支持者對我的期待與信任，我認為連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人。」
鄭運鵬指出，陳柏惟要為自己過去作為負責任，他不是民進黨黨員，雖然有公私交情，但是他自己過去行為，有肩膀要自己承擔。鄭運鵬強調，陳柏惟並非民進黨黨員，也不是黨團成員。
接替陳柏惟參選台中第2選區民進黨立委林靜儀今天也回應表示，政治工作大量與人交流工作，最根本是拿捏清楚是與工作夥伴或是親密對象相處，工作對象可以談論事情很多，但是有界線，身體親密用語是在工作中最好不要發生。
林靜儀表示，政治工作有大量接觸不管同性或是非同性都要拉開距離，擁有一定光環政治工作者一定要拿捏界線，應有距離要拿捏清楚分界，這些過程如果有相關事件受害個案，她鼓勵大家勇敢說出來。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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