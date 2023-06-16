艾莉絲創業7年慘遇國際詐騙！「一大筆錢憑空消失」過程曝光了

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艾莉絲感嘆：「簡單來說，沒有仔細注意好寄件人的電郵帳號是否正確，隨時都有可能是一個陌生人，在這世界上的某處，假扮著你所認識的人來跟你對話。」那麼該如何避免？艾莉絲也說：「最土法煉鋼的方式，就是匯款的時候一定要致電給對方，口頭核對匯款帳號。」但如果要避免被駭客入侵，不讓自己的任何資訊暴露在高風險的網路世界裡，她也提供以下幾種加強方式，「進行安全檢查」、「更新軟件」、「使用獨特而強大的密碼」、「避免安裝未知應用」、「懷疑所有的交流」、「備份舊郵件」、「與您的電子郵件提供商聯繫以找到您的安全選項」、「聘請IT顧問」、「檢查是否有任何違規行為」和「了解如何閱讀郵件標題和跟蹤IP地址」。
艾莉絲說：「總之這個世界已經變化得愈來愈複雜快速，壞人已經不需要拿武器才能夠搶人錢財，躲在鍵盤螢幕的後面就可以掌握你所有的生活和資訊，而伴隨的AI科技的進步，相信接下來的詐騙行徑也會愈來愈令人難以防備。」七年來，她經歷了許多曲折和波折，但從來沒有放棄過，「創業教導我一個人生道理，就是如何從失敗中學習，如何從挫折中獲得力量，並且如何用智慧和毅力戰勝困難，並且懂得謙虛」，從藝人轉行跨足經商，她感謝身邊親友、工作團隊以及每一位客人的協助，也鼓勵網友們，只要不放棄，都能實現心目中的夢想，並祝福大家都不要遇到這類「鳥」事。