野臺繫餐酒會年底登場！米其林主廚陣容曝　8料理、5飲品頂尖享受

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而此次野臺繫餐酒會陣容依舊星光熠熠、如此夢幻，匯集米其林二星態芮主廚何順凱、法菜南霸天THOMAS CHIEN Restaurant主廚簡天才、世界冠軍咖啡師吳則霖、華人冰王李豫、多次創下蛋黃酥開賣即秒殺現象級紀錄的陳耀訓、星級餐廳御用陶藝家林永勝，以及作為總統出國訪問友邦代表台灣之禮物的Weightstone威石東葡萄酒莊莊主楊仁亞等，匯聚來自台灣共28組，皆為該領域一時之選的餐飲職人。
從南投酒廠一路辦到大稻埕，野臺繫帶來跳脫既定框架的效應無限，然而卻遇疫情對餐飲圈劇烈衝擊，一停就是近4年。野臺繫靈魂人物、也是台中「元YAUN」餐廳主廚蕭淳元表示，當疫情逐漸趨緩，長年投入台灣地酒再生運動的釀酒師陳千浩的一通電話，讓團隊吹起重整旗鼓的號角，由蕭淳元負責統籌分工、詩人酒窖創辦人陶緒康（Morris）負責對外聯繫，台中鳥苑主廚湯仲鴻（Tommy）與簡天才師傅負責跑產地，環環相扣的台灣餐飲能量，終在2023年再度活絡起來。
至於2023年的野臺繫，有哪裡不一樣？主辦方提到，今年選辦在保留日本昭和時代建築特色的台北南港瓶蓋工廠台北製造所，其檜木屋頂的倉庫、挑高的廠房以及天窗設計，也是老屋迷必訪的熱門景點。與會名單除了固定夢幻班底，今年最大亮點生力軍是發源自拉丁美洲的Fine Dining餐廳ZEA，該餐廳主廚Joaquin Elizondo生於阿根廷，曾任亞洲50最佳餐廳第41名的香港拉丁美洲餐廳「Mono」副主廚，之後落腳台灣開設ZEA 。
另一新血是來自台中的 pâtisserie marmotte萌萌法式甜點，主理人受日本甜點教育薰陶，後來在台北L’ATELIER de Joël Robuchon 歷練，因為喜歡土撥鼠便以此發想為店名（marmotte 為法文「土撥鼠」之意）。座落在台北大安區金華街的靜謐茶屋、也是許多星級餐廳指定搭餐用茶的萃釅 AINSI THÉ。
今年的野臺繫訂於12月2日~12月3日在台北瓶蓋工廠登場，兩天午、晚餐合計限量320席，將可嘗到 8 道料理、5 杯飲品 pairing 的完整套餐，並獲得專場限定的千秋陶坊限定青瓷握杯1個。