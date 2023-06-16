議員林祈烽質詢性騷3女　寶成副總羊曉東反控誹謗

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楊凱雯說，她代表羊曉東發表聲明指稱，與其亂潑黑水，不如如果他站得住腳，就各自提告，依司法程序來釐清真相；針對外界的不實指控，感到悲哀跟無奈，民代在議會殿堂，躲在保護傘下無中生有，利用政治資源遂行個人政治目的，此舉已經嚴重模糊#MeeToo運動，追求正義、真理、真相的本質，對任何性別的受害者都是更深的傷害；民代操弄輿論玩火自焚，不僅毀了自己，也損及政黨形象，對於輿論操弄，羊曉東不願隨雞起舞，真相一概交由司法釐清。
對於為何離職員工要投訴，律師說，不願多做揣測，寶成公司已啟動性別調查程序，羊曉東一定會配合調查，完全不會有任何隱匿事項，羊曉東也不清楚林祈烽所指，有寶成主管闖入議會跟拍被害女性投訴過程。對於台中市長盧秀燕表示，將解聘羊的市政顧問職務，律師說，要等市府做出最後決定再回應。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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