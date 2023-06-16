女志工控蹭臉、性暗示　陳柏惟公開道歉：我沒資格當候選人

議員林祈烽質詢性騷3女　寶成副總羊曉東反控誹謗

▲寶成集團副總羊曉東委任律師楊凱雯赴北檢，對台中市議員林祈烽提起誹謗告訴（圖／記者潘千詩攝，2023.06.16）
▲寶成集團副總羊曉東委任律師楊凱雯赴北檢，對台中市議員林祈烽提起誹謗告訴（圖／記者潘千詩攝，2023.06.16）

記者潘千詩／台北報導

被點名涉嫌性騷女員工的「寶成」集團副總羊曉東，因身兼台中市府市政顧問，今（16）日上午，台中市議員林祈烽公開質詢台中市長盧秀燕此事；盧秀燕表示，會積極處理，啟動解聘程序。另一方面，羊曉東則委由律師楊凱雯向台北地檢署遞狀，控告林祈烽涉犯《刑法》誹謗罪。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲寶成集團副總羊曉東委任律師楊凱雯赴北檢，對台中市議員林祈烽提起誹謗告訴（圖／記者潘千詩攝，2023.06.16）
▲寶成集團副總羊曉東委任律師楊凱雯赴北檢，對台中市議員林祈烽提起誹謗告訴（圖／記者潘千詩攝，2023.06.16）
律師楊凱雯說，羊曉東涉及的性騷事件並沒有經過司法調查的程序，今天市議員林祈烽在台中市議會現場，把性騷事件說的繪聲繪影，好像真的一樣，此事已對羊曉東的名譽造成非常大的損害。

楊凱雯說，她代表羊曉東發表聲明指稱，與其亂潑黑水，不如如果他站得住腳，就各自提告，依司法程序來釐清真相；針對外界的不實指控，感到悲哀跟無奈，民代在議會殿堂，躲在保護傘下無中生有，利用政治資源遂行個人政治目的，此舉已經嚴重模糊#MeeToo運動，追求正義、真理、真相的本質，對任何性別的受害者都是更深的傷害；民代操弄輿論玩火自焚，不僅毀了自己，也損及政黨形象，對於輿論操弄，羊曉東不願隨雞起舞，真相一概交由司法釐清。

▲林炘烽踢爆寶成集團某副總遭控性騷擾，竟指派員工到市議會跟拍性平訪談。（圖／記者顏幸如攝，2023.06.16）
▲林炘烽踢爆寶成集團某副總遭控性騷擾，竟指派員工到市議會跟拍性平訪談。（圖／記者顏幸如攝，2023.06.16）
對於為何離職員工要投訴，律師說，不願多做揣測，寶成公司已啟動性別調查程序，羊曉東一定會配合調查，完全不會有任何隱匿事項，羊曉東也不清楚林祈烽所指，有寶成主管闖入議會跟拍被害女性投訴過程。對於台中市長盧秀燕表示，將解聘羊的市政顧問職務，律師說，要等市府做出最後決定再回應。

▲寶成集團副總羊曉東委任律師楊凱雯赴北檢，對台中市議員林祈烽提起誹謗告訴（圖／記者潘千詩攝，2023.06.16）
▲寶成集團副總羊曉東委任律師楊凱雯赴北檢，對台中市議員林祈烽提起誹謗告訴（圖／記者潘千詩攝，2023.06.16）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

更多「台版MeToo事件」相關新聞。

寶成副總涉性騷、員工議會扮狗仔　盧秀燕：市政顧問將解聘

陳柏惟被控性騷擾　吳欣岱：基進黨願提供受害者法律資源協助

北檢證實　王丹、朱學恒列他字案被告

曝險少年新制將上路　跨部會探討如何輔導少年詐欺犯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀