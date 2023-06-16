詐團黑吃黑！17歲少年「私吞5百萬」被虐死棄屍山區 主嫌落網
高雄以許姓男子為首的詐騙集團，懷疑一名17歲林姓少年私吞500萬元贓款，日前許男北上桃園，將少年從桃園強擄到高雄鳥松區，在某鐵皮工廠遭毆打凌虐致死，隨後被棄屍於杉林區山區；警方獲報後成立專案小組，報請檢方指揮偵辦，已於13日尋獲林男遺體，15日深夜逮捕許姓主嫌，帶回大園分局偵訊中。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，林姓少年負責詐團中收取現金，許男懷疑他私吞500萬元贓款，本月8日，率眾北上桃園，並約出林姓少年等人談判，未料雙方人馬剛碰面，林男等3人立即被強押上車，其中1人趁隙逃脫報警，另1人則因不知情被釋放，警方獲報後，桃園與高雄警方立即成立專案小組追查，並報請檢方指揮偵辦。
檢調追查後發現，林姓少年先被擄往高雄市鳥松鐵皮工廠，遭眾人毆打凌虐致死，詐團成員便教唆另名謝姓男子棄屍，而謝男越想越不對勁，發現林男失蹤的風聲後，在警方投案聲稱「自己受委託疑似載運了一具屍體，並載往杉林區丟棄」，警方根據報案內容上山搜索後，果然發現屍體，經比對確認為林姓少年。
檢警表示，擄人、施虐為不同組人，全案涉共多達10餘人，桃園地方法院15日晚間裁定吳姓、莊姓2嫌羈押禁見，另名鄭姓嫌犯予以2萬元交保，專案小組也在15日深夜，於中部山區逮捕逃亡的許姓主嫌，到案人等均否認犯案，目前仍有犯嫌在逃，警方全力追捕中。