合併新光金？台新金吳東亮：對任何合作、併購抱持開放態度
新光金控經營權變天，改革派大勝拿下2/3董事席次，並由曾任台新金控前總經理、 彰化銀行董事長陳准舟出任新光金董事長，市場預期將加快台新金與新光金的合併。對此，台新金董事長吳東亮今（16）日股東會上被問到與新光金合作的可能性，他強調，對於任何合作及併購對象都保持開放態度，並顧及股東權益及嚴格遵守金管會相關規定，包括金金分離及產金分離等原則。
記者顏真真／台北報導
台新金今日召開股東會，由於新光金日前董事改選，由大股東洪士琪結合台新金董事長吳東亮等部分吳家勢力的改革派，成功拿下2/3董事席次，也讓新光金經營權變天，新任董事也隨後召開董事會，由台新人馬陳淮舟出席新光金董事長，總經理、也是新光金創辦人吳東進的次女吳欣儒則閃電請辭，新人選傳台北富邦銀行前副總經理陳恩光呼聲高。
不過，今日台新金召開股東會，董事長吳東亮親自主持，台新金與新光金是否合併也成為小股東關注焦點，這也是新光金經營權變天後，吳東亮首度在公開場合現身，他也回應了小股東的提問。
吳東亮指出，與新光金目前並沒有任何合作的案子，但台新金是從台新銀行開始，一路走來，有很多成功案例，過去以來，「我們對於任何金融合作與併購，一直持開放態度」。
不過，對於合併議題，他也強調，首先必須顧及台新股東權益，再來所有併購案，政府法令有明確規定，台新也會遵守，例如金管會也要求遵守「金金分離」、「產金分離」的界線。吳東亮說，在符合規定下，若未來有機會，台新會有興趣看一看。
台新金總經理林維俊會後受訪也談到，台新金從創立到成長茁壯，過程經歷很多併購案件，未來只要有合適案件，台新都不會放棄，也都會進去來看。對於大家關心新光金增資的問題，這應該是新光金新的董事會責任與任務，台新金只能以金融同業的身分，祝福新光金能夠增資順利成功。