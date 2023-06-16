「魔獸」條款上路了！不在「登錄名單」可退費　退票機制一次看

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為避免運動賽事因為明星球員臨時未出賽與消費者預期產生落差，衍生大規模消費爭議之情況再次發生，並強化退票機制及場館安全責任規定，以保障消費者購票觀賽之權益，行政院消費者保護會業已審議通過「運動賽事票券定型化契約應記載及不得記載事項」，並經教育部公告施行。審閱期間原則不得少於3日及給與審閱契約內容之方式外，且只限於「單一場次票券」，至於「季票」屬於是銷售會員資格，不在本案適用範圍之內。
📍賽前公告
球團應公告該場比賽「可出賽名單」，該名單發生變動時，應「通知」消費者或以明顯方式「公告」像是官方、社群平台，並說明變動的理由。若業者未通知或公告，消費者得要求「退費」。但球團或教練有調度自主權，在「可出賽名單」內之球員，並不代表一定會「上場」。
舉例來說，職棒需要在當天17:30前公告比賽登錄的球員名單，賽前一小時需要公告上場球員。如果不是在登錄名單中則民眾可以要求「退費」，但行政院消保處諮議陳世元表示：球隊退費比例需依照球團來制定，目前尚未有明確定的規範，但希望球隊可以訂定一致的退費標準。
📍退票機制
- 退票時限：業者應明定比賽日前消費者得退票之最後期限，不包括比賽日當日，且不得多於7日。且下雨導致比賽延期後之比賽日前，消費者都可退票。
- 手續費：當歸責於消費者時，球隊可收取最高票面金額10%的手續費；另外，若不可歸責於消費者時不得收取手續費。
- 黃牛票防範機制：非自用，購買票券而轉售圖利者，業者得不予退票，會由退票張數及其他事實綜合判斷是否為「非供自用」。
📍強化安全責任
- 訂定入場規範：球隊應該規範民眾不得攜帶玻璃瓶或鋁罐飲料、長柄雨傘、長腳架等入場，以維護比賽品質、運動員及消費者之安全。
- 入場人數：基於公安及逃生考量，具體要求售票數量不得超過比賽場館之「觀眾席數」或「各級主管機關所定人數」。
- 保險：考量比賽過程中，可能產生各種風險，具體要求業者應投保公共意外責任保險。
消保處提醒消費者，購票觀賞運動比賽前，應注意業者所提供之各項售票資訊及退票機制是否與「運動賽事票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定相符。若遇到相關消費爭議，可依法向業者主張權利或提出消費申訴，以保障自身權益。