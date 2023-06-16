台南出現登革熱群聚　陳其邁：高雄6區築防火牆

台南市出現登革熱群聚疫情，截至6月15日累計共5例，高雄市政府昨（15）日起開設北高雄登革熱防疫前進指揮中心，針對鄰近台南市之茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮及岡山區共6行政區，啟動防火牆緊急防治工作，防範疫情快速擴散至高雄市，高雄市長陳其邁表示，除了加強清消外，基層篩檢如能夠及早發現，就能夠及早阻斷相關的傳播鏈。
記者鄭婷襄／高雄報導
北高雄與台南市為共同生活圈，疫情容易透過感染登革病毒的病媒蚊或民眾活動而擴散至其他地點，陳其邁指出，最近台南有5例的本土登革熱，因為仁德也靠近北高雄，所以昨天在北高雄針對6個區成立了前進指揮所，也因為登革熱是透過病媒蚊的傳播，所以市府也加強在6個區的環境清消，希望說能夠阻斷傳播鏈。
陳其邁說，高雄市有521家登革熱合約診所都配有NS1的快篩試劑，所以假如民眾有登革熱疑似症狀，像頭痛、發燒或者是骨頭痠、肌肉痠痛等比較典型的症狀，就可以就近到診所進行快篩，或者是懷疑說到過登革熱的地點地區，有接觸風險的部分，當有症狀的時候也可以到診所。
在風險部分，陳其邁指出，以目前的觀察，在東南亞幾個國家，大概跟去年疫情同期作比較，大概都增加了2到3倍，所以風險也快速的增加，尤其疫情解封之後，疫後的旅遊，尤其到東南亞的國家，像泰國等等這些國家人數都增加了非常多，這個也意味著向境外移入的登革熱個案，也都會比在疫情期間來的增加。
而登革熱的週期，從人到蚊子再到人大概有14天的週期，所以以2個週期為例，28天都是警戒期，一方面市政府在做整體的巡倒清刷，環境的消毒，二方面當指標病例出來之後，要迅速地阻斷傳播鏈，這個部分最重要的除了環境的清消之外，當然在基層的篩檢假如能夠及早發現，就能夠及早阻斷相關的傳播鏈，所以現在也在嚴密的監控北高雄疫情的流行狀況。