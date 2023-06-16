印尼學生分享多元文化給台灣小學生　高雄推動合作計畫

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謝美利說，高雄學生活潑、有禮貌、愛學習，最令她印象深刻，能有機會來國小課堂，用英文分享自己家鄉文化感到非常榮幸，自己就像學生們的大姐姐，非常享受與同學們上課的時光。
他說台灣的手搖飲、鹹酥雞非常好吃，其中鹹酥雞就像印尼的巴東菜，善用各種香料烹調，很香重口味；最喜歡台灣的珍珠奶茶，好吃又不會甜，印尼的飲料就偏甜。此外印尼瀕臨絕種的馬來熊，也是他分享給學生的內容，常讓學生感到相當新奇。
高雄市教育局、文藻共推外籍生合作交流計畫，課程將於本月底結束，為展現近一年活動成果，9日特別選擇在計畫學校之一的河濱國小舉辦成果發表活動，開場表演由文藻外大日本籍、印尼籍學生帶來精彩的舞蹈、唱歌表演，並身穿印尼傳統服裝擔任主持人，讓學生瞭解不同國家的文化。
除了外國學生的精彩表演，還有大同國小、河濱國小參加本計畫小朋友進行表演。本次成果展以靜態資料展與動態活動城呈現。靜態展部分回顧外國學生進入中、小學協同教學的成果與教具，動態展部分有外國學生進行教學示範，以及特別為河濱國小小朋友規劃的端午節相關的4個文化闖關活動，讓不同年級的學生進行闖關任務。完成闖關後，學生們將獲得文藻外大準備的小禮物。
來自日本外國學生說，希望通過闖關遊戲讓學童了解，他們自己國家如何慶祝端午節，希望不僅僅是一場遊戲，還能讓學生學習到更多不同的文化元素。在端午節活動中，所有外國學生與河濱國小的學童近距離互動，讓學童在闖關活動的同時，也能體驗到來自不同文化樣貌的交流。
參與計畫的中小學校校長、教師代表們，希望學校能再參與這項雙語教育計畫，學童深入解不同國家的文化，學生因為有機會實際與外國人士接觸，不再害怕開口說英文，對語言學習更加自信。文藻外大的外國學生透過這次的教學服務，表示累積教學現場的寶貴經驗，也對未來職場發展、在地服務學習有著深遠的影響。
高雄市政府教育局、文藻外語大學的合作「高雄市教育局111年度外國學生合作交流計畫」，透過外籍學生的參與，從語言交流中成長，開關學子國際視野，增進不同文化瞭解與包容；此次成果發表展現合作計畫推動成效，落實2030年國家雙語政策。