廣達6年前就發展AI 董座林百里：對的決定！也很幸運
廣達股東會今（16）日登場，由於近期廣達股價因受惠AI題材而狂飆，董事長林百里致詞時感謝股東們的支持，並表示廣達在6年前就開始發展AI，到現在看起來是對的決定，未來個人電腦、雲端伺服器、車用伺服器需求將增溫，很幸運趕上這波AI新時代，相信未來會以更好的成績來回饋股東們。
記者許家禎／台北報導
廣達受惠AI伺服器需求增溫，股價從今年初70多元，到現在已經來到148元附近，廣達董事長林百里在股東會上謝謝股東的支持，並表示廣達從2016年就開始發展AI，當時他就在很多公開場合說過要發展AI，AI會越來越重要，現在看起來決定是對的。
林百里說AI時代伺服器需求增加，如個人電腦、雲端伺服器、車用伺服器都要用到AI運算功能，而廣達發展AI到現在已經6年時間，取得非常好的成績，廣達很幸運趕上這一波AI新時代，相信未來前景會更好。
林百里表示，廣達將會投入更大的研發能力，研發創新產品，滿足市場需要，創造更好成績回饋股東們。廣達2022全年合併營收約新台幣1.28兆元，年增13.47%，創歷史新高。歸屬母公司之稅後淨利為289.57億元，年減13.95%；每股盈餘7.51元，創歷史次高，董事會決議配發現金股利每股6元。