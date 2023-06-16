周潤發再扮《賭神》！袁詠儀等了30年夢想成真：終於和偶像工作
由周潤發、袁詠儀主演新電影《别叫我賭神》，日前劇組為戲宣傳，到美容院替3對父子、父女剪頭髮。時隔長達30年，袁詠儀終於「夢想成真」與偶像周潤發一起拍電影，她興奮喊道：「終於可以和偶像一起工作了！」
記者黃雅琪/綜合報導
再次演出《賭神》相關電影，周潤發表示：「能得到這麼好的劇本，機會難得！我很欣賞他（導演潘耀明）、我很感激，很久沒有演過這種類型的電影了，他們還告訴我袁詠儀會出演這部電影，所以我一口答應了。」周潤發坦言：「我在外面工作了這麼久，和很多來自其他地方的人在一起還不如回家。我已經在這個行業工作了很長時間，80、90年代的電視劇、電影片場，往往都是一大群人，就像一家人。」
時隔30年，周潤發與袁詠儀終於首度合演《别叫我賭神》，令袁詠儀直呼「終於圓夢」：「這是一次難忘的經歷，這就像實現我的夢想，終於可以和偶像一起工作了，我真的很開心！」其實袁詠儀剛出道參選港姐時，就受到周潤發的照顧和幫助，所以在她心中始終記得周潤發的提攜。
《别叫我賭神》在澳門實地取景拍攝，這也勾起了影帝周潤發無限回憶，他表示自己80年代曾在澳門拍過《天王群星會》和《上海灘》，為拍攝新片重回舊地感到格外親切：「澳門雖然跟過去相比有了很大變化，但好的風景和事物還是不變。」《别叫我賭神》6月21日端午連假全台上映。