陳柏惟遭女志工控性騷擾 台灣基進致歉：願提供受害者協助
前立委陳柏惟昨日遭到女志工指控性騷擾，陳柏惟坦承確有此事，並鞠躬道歉，坦言言詞拿捏不恰當，沒資格當候選人。對此，台灣基進今（16）日致歉，表示若有任何傷害，不論過去、現在，不論當事人身處何處，台灣基進都願意盡力接住受害人，與性別平權站在一起。
記者呂炯昌／台北報導
台灣基進黨主席王興煥表示，台灣基進因「基本政治原則不容妥協」，已於去(2022)年6月30日與陳柏惟分道揚鑣。然而陳柏惟的政治資本與社會信賴，已造成了支持者的創傷，台灣基進必須為過去的提名與推薦向大眾道歉。過去數年間，基進不斷完善黨內的性平組織、性別意識教育與性別事件處理流程，並以「零容忍」的原則支持受害者。
王興煥表示，若有任何傷害，不論過去、現在，不論當事人身處何處，台灣基進都願意盡力接住受害人，與性別平權站在一起。台灣基進性騷擾之通報管道：申訴專線 0928-158-431、專用電子信箱tsoo-tsit@statebuilding.tw、直接向地方黨部負責人或本黨性平會成員提出。
※【NOWnews 今日新聞
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