肉貼炎亞綸！劉家凱大解放曬腹肌　遭他嫌「不要那麼強勢」

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走出陰霾，新歌〈活著沒什麼大不了〉攜手炎亞綸合作，蛻變成繽紛多彩、活力四射的風格，談及合作淵源，劉家凱表示，觀察炎亞綸在幕前總能將不快樂的心情，轉化成正向、有力的表達，另一方面兩人認識很久，知道對方總能一眼看穿自己的鬱悶，幽默地給予安慰，他分享：「跟炎亞綸認識很多年，小時候玩在一起，也會一起分享當時的困難和挑戰，後來從波士頓進修回台再跟他碰面聊起近況，看他走過了一段起伏的經歷，他笑我說，『你怎麼十多年過去那個問題還沒克服啊？』當下就覺得要找機會跟他一起做個作品。」
MV拍攝取材MTV時代的復古拼貼風格，混合長輩圖、卡拉OK字幕與落日餘暉下的對唱，劉家凱突破性感尺度露出腹肌及內褲頭的造型，畫面裡他與炎亞綸幾近親吻的互動令人看了怦然心動，為何如此放得開？劉家凱形容：「我們認識很久了，炎亞綸敢說的個性正好互補我只會碎碎念的行為，造型除了反差有趣外，也很貼近歌詞想表達的內容和形式。」有趣的是，兩人得同時站在一個超小的旋轉盤上，臉對臉僅差2公分就要親到對方的距離、還要邊對嘴邊深情相望，劉家凱被陳珊妮下令要詮釋如「小白兔」般的弱勢、炎亞綸則要發動強攻展現侵略，未料炎亞綸被旋轉道具弄得暈頭昏腦，因此罵劉家凱：「你的胸肌不要那麼強勢！」
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