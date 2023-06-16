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肉貼炎亞綸！劉家凱大解放曬腹肌　遭他嫌「不要那麼強勢」

▲劉家凱（左）與炎亞綸合作新歌〈活著沒什麼大不了〉，沒想到卻被炎亞綸嫌棄「胸肌太強勢」。（圖／何樂音樂提供）
▲劉家凱（左）與炎亞綸合作新歌〈活著沒什麼大不了〉，沒想到卻被炎亞綸嫌棄「胸肌太強勢」。（圖／何樂音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

劉家凱是樂團「蘇打綠」的吉他手，近來創立個人音樂品牌K6，於今年啟動「K6 Project」，將在21日推出第二首單曲〈活著沒什麼大不了〉，並邀來炎亞綸跨刀。劉家凱分享該取的創作，來自有一陣子壓力太大，產生活不下去的想法，直到後來找上心理諮商師才撫平情緒。此外，劉家凱在與炎亞綸拍攝MV時，發生許多趣事，他特別突破尺度露出腹肌，肉貼炎亞綸，沒想到卻被炎亞綸罵「你的胸肌不要那麼強勢」。

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〈活著沒什麼大不了〉的Demo原本取名為「我的碎碎念」，來自於當時劉家凱的情緒低谷時刻，多年來他苦於無法流暢表達心裡話，若遇到難以解決的困難或挑戰時，常陷入負面思考，在無法訴說的時刻，手中的吉他與音樂創作往往是他心裡的出口。有一陣子甚至壓力大到無法彈吉他，他腦海中產生「活不下去」的壞念頭，後來轉而開始看心理諮商師後才慢慢平穩自己的心緒。

▲劉家凱推出新歌〈活著沒什麼大不了〉，邀來炎亞綸合作。（圖／何樂音樂提供）
▲▼劉家凱（上圖右、下圖左）推出新歌〈活著沒什麼大不了〉，邀來炎亞綸合作。（圖／何樂音樂提供）
▲劉家凱推出新歌〈活著沒什麼大不了〉，邀來炎亞綸合作。（圖／何樂音樂提供）
 
走出陰霾，新歌〈活著沒什麼大不了〉攜手炎亞綸合作，蛻變成繽紛多彩、活力四射的風格，談及合作淵源，劉家凱表示，觀察炎亞綸在幕前總能將不快樂的心情，轉化成正向、有力的表達，另一方面兩人認識很久，知道對方總能一眼看穿自己的鬱悶，幽默地給予安慰，他分享：「跟炎亞綸認識很多年，小時候玩在一起，也會一起分享當時的困難和挑戰，後來從波士頓進修回台再跟他碰面聊起近況，看他走過了一段起伏的經歷，他笑我說，『你怎麼十多年過去那個問題還沒克服啊？』當下就覺得要找機會跟他一起做個作品。」

MV拍攝取材MTV時代的復古拼貼風格，混合長輩圖、卡拉OK字幕與落日餘暉下的對唱，劉家凱突破性感尺度露出腹肌及內褲頭的造型，畫面裡他與炎亞綸幾近親吻的互動令人看了怦然心動，為何如此放得開？劉家凱形容：「我們認識很久了，炎亞綸敢說的個性正好互補我只會碎碎念的行為，造型除了反差有趣外，也很貼近歌詞想表達的內容和形式。」有趣的是，兩人得同時站在一個超小的旋轉盤上，臉對臉僅差2公分就要親到對方的距離、還要邊對嘴邊深情相望，劉家凱被陳珊妮下令要詮釋如「小白兔」般的弱勢、炎亞綸則要發動強攻展現侵略，未料炎亞綸被旋轉道具弄得暈頭昏腦，因此罵劉家凱：「你的胸肌不要那麼強勢！」


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