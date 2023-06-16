我是廣告 請繼續往下閱讀
此研究主要是由美國兩大單位，消費者資訊平台《Mamavation》和非營利媒體《環境健康新聞》（Environmental Health News）委託北卡羅來納州立大學進行隱形眼鏡檢測，結果意外發現 18 款均有驗出 PFAS 永久性化學物質跡象，濃度含量超過 100 ppm ，最高幾款濃度超標達到 2 萬 ppm。
到底全氟烷酸類（PFAS）是什麼？食藥署指出這是具持久性、於環境中不易分解且易生物蓄積持久性有機污染物質，以氟為基礎的化合物甚至有超過 4,700 種，正因為具防水、抗油、高度熱穩定等特性，廣泛應用於工業製程及民生用品。
臺北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主治醫師兼部主任楊振昌指出：「PFAS 可能對環境殘留持續性的污染物，比較多研究佐證在會干擾內分泌作用，包括甲狀腺、肝功能、肝臟、肺臟、膽固醇等問題， 過往爭議比較多在於有些不沾鍋含有 PFAS 。」
眼科醫師：PFAS 從眼球上進入身體機會不大
確實有機氟 PFAS 幾乎無所不在，舉凡傢俱、紙類、紡織、表面防水抗油塗料、介面活性劑、潤滑劑及半導體和光電產業等都可能含有此物質。民眾健康意識抬頭，越來越多人開始關注 PFAS 對人體健康的危害，許多鍋具廠商、餐館和雜貨連鎖店都已承諾將逐步淘汰 PFAS 的使用。
但為什麼連隱形眼鏡中也包含 PFAS ？三軍總醫院眼科部一般眼科主任呂大文解釋：「製造隱形眼鏡時使用含氟劑讓隱形眼鏡比較不容易沾染異物，不容易讓蛋白卡在上面，其實很多隱形眼鏡裡面都有含氟劑，但這樣材質已經使用超過 15 年以上。」
如今美國 3 大市占率最高的隱形眼睛品牌，包括被驗出有 PFAS 的眼睛品牌包括安視優（Acuvue）、愛爾康（Alcon）、酷柏光學（Coopervision），呂大文坦言：「除了本土製造的隱形眼鏡，很多進口的確實可能都會驗到，但隱形眼鏡含氟致癌至今還沒有定論，隱形眼鏡在眼球表面上進入到身體體內的機會不大，民眾不用太過緊張，若美國 FDA 證實材質不能使用就該完全避免。」
PFAS 環境中不容易被分解！應減少使用
這也並非 PFAS 首次大規模登上新聞版面，美國《消費者報告》在去年也發現知名速食品牌麥當勞和漢堡王等產品包裝材質含有或多或少的 PFAS。今年初也有美國柳橙汁裡面也被驗出 PFAS 超標，主要是因為水源被嚴重汙染。
顯示 PFAS 對人類的威脅非同小可，它在人體內的半衰期長達 3-5 年，楊振昌也提醒：「PFAS 在環境中不容易被分解，一旦不會被裂解分解，它就變成是一個持續性的有機污染物，通常比較擔心民眾在不知情的情況下不小心吃進去。」
如今歐盟也已經頒布禁令減少使用 PFAS ，美國緬因州在 2021 年 7 月成為世界上第一個禁止銷售含有 PFAS 產品的地區，但是禁令要從 2030 年才開始生效。面對這些有毒污染物，民眾有辨識能力能不使用就別用，若當真的避不開只能少用。
諮詢專家：臺北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主治醫師兼部主任楊振昌
諮詢專家：三軍總醫院眼科部一般眼科主任呂大文
參考資料：Indications of PFAS “Forever Chemicals” in Contact Lenses — Report
文、王芊淩／圖、巫俊郡
延伸閱讀：
家中隱形空汙讓肺部生病！居家上班 3 招撲滅家中肺部殺手
如何擺脫居家三大空氣殺手？讓環境醫學專家陳保中告訴你！
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 美國報告：18 款隱形眼鏡驚藏有毒物PFAS！危害風險一次看