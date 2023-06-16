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根據國健署於民國 102 至 105 年的國民營養健康狀況變遷調查，有高達 93.9 %的國中生和 88.9 %的高中學生、83.6 %的成人每周至少喝1次含糖飲料，而且每周有喝含糖飲的人，平均一周 7 次，對青少年的健康風險造成極大影響。
若喝了 700 毫升的全糖珍珠奶茶，等於吃下12顆方糖，若喝了 700 毫升的全糖綠茶多多，等於吃下 14 顆方糖，每顆方糖約為 5 公克糖，一杯下肚，超標每人每日糖分攝取量 50 克的上限，不只造成肥胖問題，還有皮膚老化與落髮風險。
吃太多糖不只會長胖
美國心臟協會指出，吃太多糖還會導致腎臟疾病、肝病、胰臟癌、視網膜及肌肉神經損傷，甚至出現認知傷害，例如罹患老年痴呆症的風險也會變高，外表也會容易皮膚老化和皺紋。
國健署也警告，家長若從小給孩子吃太多糖，也會使孩童生長發育不良、引起腸道不適、影響睡眠、降低其認知能力，甚至會增加過動的症狀。
一但攝糖過量會對人體的健康造成許多影響，除了容易肥胖，也會增加罹患糖尿病、高血糖、心血管疾病、新陳代謝症候群、蛀牙等疾病的風險，而且與多種癌症的潛在風險相關，情緒、心理健康會出現高度波動或成癮反應。
吃糖還可能導致落髮
根據美國健康期刊《營養》上的一項研究指出，過度飲用氣泡水、碳酸飲料和甜咖啡或茶等甜味飲料，容易造成男性落髮，其中由北京清華大學的研究團隊發現，每天至少喝一杯含糖飲料的男性中，約有 30 %的人有落髮問題。
他們調查了大約 1028 名年齡介於 18 至 45 歲之間的男性，並分析這些人的飲食和生活習慣。調查發現，含糖飲料消費率在 18 歲至 29 歲的男性占比最高。
美國皮膚科醫生 Panos Vasiloudes 也提醒，過多的糖份除了血糖快速變化對頭髮造成的直接損害，也會導致胰島素和類固醇、腎上腺素、睪丸素等刺激，其中胰島素、睪丸素更容易攻擊遺傳性脫髮者的毛囊，進而形成掉髮。
肥胖以外的 16 大危害
- 糖尿病
- 高血糖
- 心血管疾病
- 新陳代謝症候群
- 蛀牙
- 腎臟疾病
- 肝病
- 胰臟癌
- 視網膜及肌肉神經損傷
- 認知傷害，例如罹患老年痴呆症
- 皮膚老化和皺紋
- 發育不良
- 腸道不適
- 影響睡眠
- 容易過動
- 落髮問題
1.資料來源:國民健康署-國人糖攝取量上限
2.資料來源:糖攝入量與頭髮稀疏有關
3.資料來源:營養期刊-
清華大學北京清華長庚醫院臨床醫學院皮膚科研究
4.資料來源:美國心臟協會-吃糖對身體的影響
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 夏天愛喝可樂、含糖飲消暑有「16 種隱性危害」比肥胖更危險！