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夏天愛喝可樂、含糖飲消暑有「16 種隱性危害」比肥胖更危險！

夏天愛喝可樂、含糖飲消暑有「16 種隱性危害」比肥胖更危險！
夏天愛喝可樂、含糖飲消暑有「16 種隱性危害」比肥胖更危險！

Heho健康



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夏天炎熱，經常讓人滿身大汗，這時來一杯可樂、氣泡水或手搖飲，頓時沁涼暢快。然而台中市長盧秀燕日前在社群影片指出，冰箱裡塞滿可樂經常來一罐犒賞自己，遭議員質疑兒童肥胖已然成為問題，不應帶頭暢飲有糖飲料。

根據國健署於民國 102 至 105 年的國民營養健康狀況變遷調查，有高達 93.9 %的國中生和 88.9 %的高中學生、83.6 %的成人每周至少喝1次含糖飲料，而且每周有喝含糖飲的人，平均一周 7 次，對青少年的健康風險造成極大影響。

若喝了 700 毫升的全糖珍珠奶茶，等於吃下12顆方糖，若喝了 700 毫升的全糖綠茶多多，等於吃下 14 顆方糖，每顆方糖約為 5 公克糖，一杯下肚，超標每人每日糖分攝取量 50 克的上限，不只造成肥胖問題，還有皮膚老化與落髮風險。

吃太多糖不只會長胖

美國心臟協會指出，吃太多糖還會導致腎臟疾病、肝病、胰臟癌、視網膜及肌肉神經損傷，甚至出現認知傷害，例如罹患老年痴呆症的風險也會變高，外表也會容易皮膚老化和皺紋。

國健署也警告，家長若從小給孩子吃太多糖，也會使孩童生長發育不良、引起腸道不適、影響睡眠、降低其認知能力，甚至會增加過動的症狀。

一但攝糖過量會對人體的健康造成許多影響，除了容易肥胖，也會增加罹患糖尿病、高血糖、心血管疾病、新陳代謝症候群、蛀牙等疾病的風險，而且與多種癌症的潛在風險相關，情緒、心理健康會出現高度波動或成癮反應。

吃糖還可能導致落髮

根據美國健康期刊《營養》上的一項研究指出，過度飲用氣泡水、碳酸飲料和甜咖啡或茶等甜味飲料，容易造成男性落髮，其中由北京清華大學的研究團隊發現，每天至少喝一杯含糖飲料的男性中，約有 30 %的人有落髮問題。

他們調查了大約 1028 名年齡介於 18 至 45 歲之間的男性，並分析這些人的飲食和生活習慣。調查發現，含糖飲料消費率在 18 歲至 29 歲的男性占比最高。

美國皮膚科醫生 Panos Vasiloudes 也提醒，過多的糖份除了血糖快速變化對頭髮造成的直接損害，也會導致胰島素和類固醇、腎上腺素、睪丸素等刺激，其中胰島素、睪丸素更容易攻擊遺傳性脫髮者的毛囊，進而形成掉髮。

肥胖以外的 16 大危害

  1. 糖尿病
  2. 高血糖
  3. 心血管疾病
  4. 新陳代謝症候群
  5. 蛀牙
  6. 腎臟疾病
  7. 肝病
  8. 胰臟癌
  9. 視網膜及肌肉神經損傷
  10. 認知傷害，例如罹患老年痴呆症
  11. 皮膚老化和皺紋
  12. 發育不良
  13. 腸道不適
  14. 影響睡眠
  15. 容易過動
  16. 落髮問題
文／謝承恩　圖／黃懷賢

1.資料來源:國民健康署-國人糖攝取量上限
2.資料來源:糖攝入量與頭髮稀疏有關
3.資料來源:營養期刊-
清華大學北京清華長庚醫院臨床醫學院皮膚科研究
4.資料來源:美國心臟協會-吃糖對身體的影響

本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 夏天愛喝可樂、含糖飲消暑有「16 種隱性危害」比肥胖更危險！

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