橫綱凱咪爆曾被男團成員性騷摸屁股！揭「7成網美賣淫」背後真相
性感女星言子軒（原名：橫綱凱咪）因嗆辣率真的性格走紅，先前陸續爆料了網美賣淫和無良製作人等事件，掀起網友熱烈討論，前日她登上節目《藝外爆紅》與主持人張立東辛辣對談，表示當時爆料「7成網美賣淫」太少了，實際應該有9成；聊到了近期炎上的「#Me too」性騷擾事件，她也直接丟出震撼彈：「曾被雙人男子團體的成員摸屁股！」
記者郭佩蓉/綜合報導
言子軒因一段性感騎馬影片爆紅出道，近日宣布更名朝戲劇圈發展，前日登上辛辣節目《藝外爆紅》，談論到近期炎上不斷爆發的「#Me too」性騷擾事件，模特兒出身的言子軒，除了大方分享如何保護自身安全的經驗外，也直接丟出震撼彈：「曾被雙人男子團體成員摸屁股！」她表示去年某次與朋友聚會中，那位男星私下透露自己的性向其實是同志，讓她放下防備戒心，以為對方是「姐妹」，豈料對方後來不時藉機將手放置在她大腿或是屁股上，過段時間後才知道他根本就是騙人的，行為讓人相當不齒，也令不少網友們大罵真的很噁心。
此外，她面對網友質疑當年爆料7成網美賣淫事件的真實性，也爆氣回應：「W姓女星賣淫的事都被法院認證了，事情真偽很清楚。」令一旁的張立東冷汗直流，不少網友們也留言力挺表示言子軒是新一代正義女神，她隨後也補充說明，事後還有男性友人說講7成太少了，實際應該有9成。最後，她談起上一段婚姻狀況，直言自己真的是被騙婚，除了背景資料是假的外，連當兵的經歷全部都是假的，欺騙自己是兩棲蛙人部隊退役，隨後也自爆當初談論離婚時，前夫惱羞成怒而做出丟東西等家暴行為，笑稱好險自己閃得快才沒被打到，對於這次正義女神的來臨，節目組也加碼製作酸民留言的看板供她回應反擊，讓網友們笑稱是可以登上台灣節目嗆辣排行榜了。
※【NOWnews 今日新聞
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