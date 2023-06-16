NBA／Wembanyama將一周內前往美國選秀 法甲無緣遭橫掃無緣奪冠
法甲聯賽總冠軍賽落幕，超級新星Victor Wembanyama在賽季最終戰砍下22分，但他效力的大都會92隊終場以85:92敗給摩納哥隊，在該系列賽以0:3遭到橫掃，無緣獲得總冠軍。他即將在近日前往美國，參加選秀大會。
記者黃建霖/綜合報導
下賽季，被譽為一代天才的Wembanyama將將進入聯盟，他有望被握有｢狀元籤」的聖安東尼奧馬刺隊選中。這位身高219公分的19歲長人是一名高大的籃筐保護者和一個非常好的籃板手，但更讓人興奮的是他所展現出來的進攻潛力。
儘管仍有很大的進步空間，但Wembanyama擁有的控球技巧和靈活性，對於像他這麼高的球員來說，可說是是前所未見的。在本賽季出戰的34場比賽，他場均可得到21.6分10.4籃板3阻攻，投籃命中率為47%，罰球命中率為82.8%。
在法甲本季的總冠軍賽第3戰中，Wembanyama攻下了22分7籃板4阻攻，但摩納哥是更好的球隊，最終他所屬的大都會92隊以7分之差落敗，沒辦法帶著完美收尾前往NBA。
在結束法甲聯賽之後，Wembanyama即將前往美國，馬刺幾乎會選中他，沒有其他方案。由於他今夏還會代表法國隊參加世界盃的比賽，因此他可能不會打夏季聯賽。今年的NBA選秀大會預計將於6月23日進行。