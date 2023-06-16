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小嫻暖舉又曝光！阻止許傑輝伸狼爪　作家再爆小故事：永遠不會忘

▲小嫻即時解救黃云歆被性騷擾，另一暖舉又曝光。（圖／翻攝自小嫻臉書）
▲小嫻即時解救黃云歆被性騷擾，另一暖舉又曝光。（圖／翻攝自小嫻臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

女星黃云歆在臉書發長文，自爆2013年被當時的舞台劇導演許傑輝以交「性感作業」為由性騷擾，其中一次是小嫻找理由把她帶開，事後還致電安慰，讓黃云歆相當感謝，大批網友封小嫻是「正義女神」，兩性作家柳喪彪也曝光小嫻昔日暖舉，「她的一個貼心小舉動，卻讓我銘記在心。」

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▲黃云歆（左）遭遇性騷擾，感恩小嫻解救。（圖／翻攝黃云歆臉書）
▲黃云歆（左）當年被許傑輝言語性騷擾，小嫻（右）見狀即時救援。（圖／翻攝自黃云歆臉書）
柳喪彪發文分享，多年前有幾次上節目都恰好遇到小嫻，當時剛接觸現場錄影，心情有點緊張，不敢跟藝人級的來賓打招呼，因為擔心打擾他人或被誤會想蹭名氣，於是坐在座位上不停吸氣、吐氣，後來讀腳本時，突然聽到有人說「柳喪彪？哇！妳的名字好特別！」抬起頭看是小嫻本人，露出陽光般的笑容主動跟她搭話。

▲小嫻用美照祝大家開工順利。（圖／翻攝自小嫻臉書）
▲▼小嫻形象優質、正面，出道超過20年零負評。（圖／翻攝自小嫻臉書）
▲▼小嫻恢單1個多月。（圖／小嫻臉書）
小嫻問柳喪彪為什麼取這個名字，最後離開前還說了句「不要緊張，加油！」柳喪彪感觸深：「可能她本人也不記得這件事，因為我不過就是個萍水相逢的過客，只是一個上節目打書的小作家，沒有名氣沒有人脈，更不是哪個前輩的親戚，只是個紮紮實實的路人甲，但她的一個小小的貼心舉動，卻讓我銘記在心。」

▲柳喪彪翻出和小嫻當年的合照，寫下「這個可愛又溫暖的笑容，一直深印在我心中。雖然妳不認識我但我謝謝妳」。（圖／翻攝自喪彪 ‧ 柳飄飄臉書）
▲柳喪彪翻出和小嫻當年的合照，寫下「這個可愛又溫暖的笑容，一直深印在我心中。雖然妳不認識我但我謝謝妳」。（圖／翻攝自喪彪 ‧ 柳飄飄臉書）
柳喪彪表示，這就是她為什麼讀完黃云歆的文章後，會選擇完全相信的原因之一，「因為她文中的小嫻，的確就是那個會細細關心周遭的人，然後給予溫暖幫助的那個人。」網友留言：「謝謝小嫻也謝謝彪哥的分享，暖暖的」、「還好當時有小嫻在」、「小嫻真的不錯，以前企業跟她合作過，她非常有禮貌」、「她真的是女俠」！

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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