梧棲大排變黃河水　議員批河川治理失靈

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楊典忠表示，今早上梧棲大排依舊黃泥滾滾，經過太陽曝曬河川空氣味道實在很難聞，民眾對於臭氣沖天抱怨連連，他質疑梧棲大排的黃沙黃泥，一直沒有改善，上游大肚山水土保持，有沒有過度濫墾、濫伐的情況？
過去梧棲大排花了一億兩千萬進行污水整治，就是要改善水質與死魚，但是6月初大雨反而死更多魚，梧棲大排「溶氧量不足」要怎麼改善？市府跨局處召開梧棲、大肚、龍井等大排污染改善研商會議，但是還是梧棲大排黃河滾滾、魚群暴斃，市府竟然束手無策，根本是河川治理失靈。
水利局長范世億表示，水利局水土保持科每年都有按照規定巡查山坡地，梧棲大排上游確實有農耕翻土未做好水土管理，市府會與農業單位會研商田埂或截流溝，輔導農田在作物未長出前，將裸露黃土有效攔截，減少暴雨時沖刷至梧棲大排，影響大排水質，至於生活污水對大排水質影響不大，也會積極進行海線污水接管，並加強精進梧棲大排礫間處理水質設施，至於溶氧量不足問題應該與氣候變遷相關，彰化蚵田遭海藻覆蓋也是氣候變遷影響，市府會再持續改善。
環保局長陳宏益表示，大肚山上紅土種植花生，土質比較鬆軟，環保局會持續以空拍機進行污染源調查，拍攝到有裸露未妥善覆蓋土石業者，將會依水污法進行告發。