變賣im.b犯罪所得　144支紅酒拍定逾260萬

im.B吸金案主嫌曾耀鋒被查扣的144支紅酒，法務部行政執行署士林分署今（16）日上午舉行「首波」拍賣會，吸引55組買家前來競標，經過輪番加碼261次激烈競價後，最後以總價260萬9700元全數拍定。
記者潘千詩／台北報導
「首波」拍賣會，拍賣Chateau Pavie法國帕維堡（2010年份）紅酒39支、Opus One美國第一樂章（1994、2009-2015、2017年份）紅酒105支，合計紅酒144支，分成24標，吸引55組買家前來競標。
經過輪番加碼261次激烈競價後，最終總計以溢價94萬餘元，總價260萬9700元全數拍定售出。
士林分署表示，拍賣價金將交由台北地檢署保管，以保全未來的沒收與求償，澈底剝奪犯罪所得，斷絕詐騙犯罪誘因，讓詐團無利可圖，將不法所得發還被害人，盡力維護民眾權益。
未搭上「首波」拍賣會的民眾，士林分署特別訂於6月20日(星期二)下午3時至4時30分舉辦「愛馬仕、LV精品及藝術品」鑑賞會，為第2波拍賣會先揭開序幕。
士林分署表示，第2波拍賣會預計於6月26日登場，屆時拍賣標的不但有威士忌、白蘭地等高級洋酒外，還有其他物件，拍賣種類及品項更多，有興趣的民眾請隨時注意士林分署拍賣公告（https://www.sly.moj.gov.tw/），切勿錯過再次撿便宜的大好機會。