幼兒園餵藥案掀恐慌 臺北醫院供全台幼兒免費驗巴比妥、BZD
幼兒園案餵藥案引發社會關注，也讓全台家長恐慌，不少醫療院所也接到許多家長致電，希望孩子也能來檢驗，對此，臺北醫院今（16）日宣布，將擴大提供全台幼兒園幼童，免費檢驗巴比妥（Barbiturate）與苯二氮平類（Benzodiazepines）藥物定性檢驗。
記者黃仁杰／台北報導
臺北醫院表示，秉持公醫使命，即日起，擴大提供全台幼兒園幼童免費檢驗巴比妥（Barbiturate）、苯二氮平類（Benzodiazepines）藥物之定性檢驗，提供最安心的醫療服務。
臺北醫院說明，該服務不限新北市，全台幼兒園之幼童皆適用。包含免費尿液檢查巴比妥Barbiturate、Benzodiazepine兩項定性檢驗。若檢驗結果為陽性，由本院代送至委外機構進行定量檢驗，定量檢驗費用由衛福部專款支付。除上列以外之檢驗項目，若有需求，可自費加驗，可於就診時向兒科醫師表明需求。
若為寶仁幼兒園幼童，臺北醫院則提供免費醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢等醫療服務，如兒童有情緒、睡眠等不適，或家長擔憂兒童健康有隱患，可致電諮詢專線，將由專人與家長確認兒童狀態、提供快速就醫綠色通道，並為兒童申辦免掛號費與診察費相關流程。就醫時，請家長提供「雙北市之寶仁幼兒園就讀證明」即可。