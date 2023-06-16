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琵琶女神控YTR性騷「泡鴛鴦浴」！多米多羅發聲：和她相處很痛苦

▲YouTuber多米多羅（左）遭到琵琶女神李雨禧指控性騷擾，甚至對她提出泡鴛鴦浴的要求，對此，多米多羅則反嗆女方，「跟她相處那幾天很痛苦！」（圖／IG）
▲YouTuber多米多羅（左）遭到琵琶女神李雨禧指控性騷擾，甚至對她提出泡鴛鴦浴的要求，對此，多米多羅則反嗆女方，「跟她相處那幾天很痛苦！」（圖／IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

台灣「Me Too」性騷擾風波延燒，從政治界、演藝界又燒到YouTube網紅界。被封為「台藝大琵琶女神」的李雨禧今（16）日凌晨發文指控YouTuber「多米多羅」曾對她性騷擾，引發粉絲高度關注。對此，多米多羅也立刻在社群平台上發文反擊，「根本就沒有發生！」

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李雨禧今日凌晨在臉書控訴，去年6月和多米多羅合作拍片時，就被對方要求穿露一點。同年10月，李雨禧主動向多米多羅提出「痴女到你家過一晚」的企劃，事後在日本見面時，就遭到男方過多的肢體接觸，以及言語騷擾，多米多羅更提出洗鴛鴦浴的要求，讓李雨禧直呼：「每當想起我們之間發生的事，就只能自己默默哭泣。」

對此，多米多羅今早立刻在臉書一一反擊，強調會要求李雨禧穿露一點，是有得到雙方的同意。再來針對借住一事，多米多羅透露，他當初沒有多想就答應，「然後據她貼的對話紀錄寫要一起睡的部分，我的立場是完全是開開玩笑，如果在這個部分有造成她的不舒服的話我道歉。」

▲多米多羅（右）強調，當時影片是有得到雙方同意，才會要求李雨禧穿露一點。（圖／翻攝多米多羅YouTuber）
▲多米多羅（右）強調，當時影片是有得到雙方同意，才會要求李雨禧穿露一點。（圖／翻攝多米多羅YouTuber）
多米多羅強調，李雨禧來日本同住期間，雙方並沒有同睡一張床，而是分房睡，「我也沒有做任何越界的行為。」至於肢體接觸部分，多米多羅直言，「這個我可以很百分之兩百肯定根本就沒有！而且我也是記得，她有想要跟我打打鬧鬧的來搔癢我還是怎麼樣的，那時候我也一直避開，難道我要說她在性騷擾我？」

多米多羅反過來指出，李雨禧態度很差，還發生一堆事情，才讓他相當不耐煩，「因為時間也過了快一年，也很難一一列舉，只記得跟她相處的那幾天我真的很痛苦。跟她相處幾天後她的各種行為真的讓我很不舒服，直到最後實在不太想理她了。」

最後，多米多羅表示，「解釋至目前到此為止，看了她的文章後，我覺得就單純是個性不合造成一些誤會衝突，她覺得我討人厭，我也覺得她討人厭，就這樣而已，乘著輿論風向抹黑我真的大可不必。」認為李雨禧是莫須有的指控，「請不要誣賴我，我在這裡澄清我的立場。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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