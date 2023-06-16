琵琶女神控YTR性騷「泡鴛鴦浴」！多米多羅發聲：和她相處很痛苦

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對此，多米多羅今早立刻在臉書一一反擊，強調會要求李雨禧穿露一點，是有得到雙方的同意。再來針對借住一事，多米多羅透露，他當初沒有多想就答應，「然後據她貼的對話紀錄寫要一起睡的部分，我的立場是完全是開開玩笑，如果在這個部分有造成她的不舒服的話我道歉。」
多米多羅強調，李雨禧來日本同住期間，雙方並沒有同睡一張床，而是分房睡，「我也沒有做任何越界的行為。」至於肢體接觸部分，多米多羅直言，「這個我可以很百分之兩百肯定根本就沒有！而且我也是記得，她有想要跟我打打鬧鬧的來搔癢我還是怎麼樣的，那時候我也一直避開，難道我要說她在性騷擾我？」
多米多羅反過來指出，李雨禧態度很差，還發生一堆事情，才讓他相當不耐煩，「因為時間也過了快一年，也很難一一列舉，只記得跟她相處的那幾天我真的很痛苦。跟她相處幾天後她的各種行為真的讓我很不舒服，直到最後實在不太想理她了。」
最後，多米多羅表示，「解釋至目前到此為止，看了她的文章後，我覺得就單純是個性不合造成一些誤會衝突，她覺得我討人厭，我也覺得她討人厭，就這樣而已，乘著輿論風向抹黑我真的大可不必。」認為李雨禧是莫須有的指控，「請不要誣賴我，我在這裡澄清我的立場。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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