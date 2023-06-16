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其中，最令人注目與討論的莫過於使用羊水幹細胞改善勃起功能障礙。輔仁大學醫學系副教授吳宜娜表示，羊水幹細胞具有其他間質幹細胞沒有的神經修復與分化能力，有助修護神經損傷造成的勃起障礙。
不少醫學文獻與相關研究證實，從母體分離出來的羊水幹細胞因屬於胚胎早期的幹細胞，對修復神經與促進組織再生的能力更佳。若羊水幹細胞可促進受損的海綿體組織與神經修復，將為男性病患帶來福音，提升其生活品質。
以男性醫學見長的輔仁大學醫學系研究團隊，與國內某具有分離與培養羊水幹細胞專利的生技公司合作，透過動物試驗驗證羊水幹細胞是否具有應用於性醫學上的潛力，並發表其動物神經損傷病理模型的研究結果。
吳宜娜指出，針對動物控制陰莖勃起的海綿體神經損傷後之勃起功能障礙模型進行功效試驗，發現確實可改善大鼠勃起的效果。若未來能成功透過臨床試驗驗證其安全性與有效性，將可幫助更多男性病患重振雄風。
研究發現，在動物海綿體神經損傷後之勃起功能障礙模型數據顯示，羊水幹細胞確實能有效修復海綿體神經、血管內皮與平滑肌細胞的功能，進而改善勃起障礙，證明羊水幹細胞確實具備進一步開發成男性勃起功能障礙新療法的價值。
吳宜娜強調，目前勃起功能障礙的治療方式，主要以選擇性第五型磷酸二酯酶抑制劑為主，但這類藥物病人必須終身服用，且對有心血管疾病的病患使用也有限制。其對海綿體神經損傷造成的症狀治療改善效果也有限，醫界都在尋求可以治標也可以治本的方法。若能開發羊水幹細胞療法，將可為廣大病患帶來福音。
諮詢專家：輔仁大學醫學系副教授 吳宜娜
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 男人不可說的秘密有解！輔大研究發現：羊水幹細胞將是重振男性雄風的新希望